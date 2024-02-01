Суд решил, оставлять ли нардепа Дубинского под стражей
1 февраля 2024, 18:32Читати новину українською
В четверг 1 февраля состоялось судебное заседание по делу Александра Дубинского. Какое решение принял суд в отношении Дубинского – читайте на 24 Канале.
Ранее, 11 января, суд постановил содержать Дубинского под стражей до 13 февраля включительно. Подозреваемый включался по видеосвязи, поскольку ему удалили аппендикс.
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Какое решение суда 1 февраля в отношении Дубинского
Нардеп будет под стражей до 13 февраля, ведь Киевский апелляционный суд отказал адвокатам политика в изменении меры пресечения.
Собственно, меру пресечения Дубинскому продлевают неоднократно, сам нардеп все время твердит, что его "заказали".
Что инкриминируют Дубинскому
- Подозревают, что он мог подделать служебное удостоверение и таким образом выехать за границу. Обвинительный акт уже направлен в суд. О подозрении нардепу сообщили еще 8 августа. Тогда он должен был носить электронный браслет, но не делал этого.
- Статья предусматривает штраф 34 – 68 тысяч или ограничение свободы до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
- Впрочем, Дубинского подозревают и в том, что он организовал схему незаконного выезда мужчин за границу и, вероятно, работал на военную разведку России, получив позывной "Буратино". Таким образом, он является фигурантом трех уголовных производств.
- По данным СБУ, нардеп расшатывал общественно-политическую ситуацию и дискредитировал Украину на международной арене.