Приказал атаковал Николаевский облсовет: СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералу

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералу Александру Дворникову. В марте 2022 года он приказал ударить "Искандером" по Николаевскому областному совету.

Эта атака с помощью крылатой ракеты вызвала разрушения и гибель десятков людей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Что известно о Дворникове

Сотрудникам СБУ удалось собрать собрала доказательства военных преступлений со стороны российского генерала армии Александра Дворникова – бывшего командующего Южного военного округа вооруженных сил России.

Согласно обнародованной информации, еще 29 марта 2022 года по его приказу российские захватчики осуществили удар крылатой ракетой класса "земля-земля" по административному зданию Николаевского областного совета.

Ее запуск состоялся с оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", который базировался на временно оккупированной территории АР Крым. Тогда в результате вражеского удара погибли 36 человек. Еще 38 – получили ранения различной степени тяжести,

– говорится в сообщении.

Напоминают, что кроме вышеупомянутого, во время взрыва были повреждены расположенные рядом многоквартирные дома, центр детского творчества, коммерческие объекты и гражданские авто граждан.

Дворникову заочно объявили подозрение по статье о нарушении законов и обычаев войны, повлекших гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления.