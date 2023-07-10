У него было трое маленьких детей: на фронте погиб пограничник из Сумской области

31-летний пограничник Александр Ермоленко с позывным "Водолей" из Сумщины 5 июля погиб обороняя нашу землю в Луганской области. Известно, что у героя осталось трое малышей.

Воин так и не увидел маленькую дочь

Родом человек из Глухова. Он был опытным кадровым военным.

Читайте также Подбил российский самолет и взял на себя удар ПВО: погибшему Евгению Лысенко предоставили Героя Украины

Невероятно горькая потеря снова всколыхнула нашу общину, всю Глуховщину: в ожесточенной борьбе с россиянами погиб Александр Павлович Ермоленко,

– говорится в сообщении горсовета.

В Глуховском горсовете рассказали, что Ермоленко окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, впоследствии служил в Государственной пограничной службе. В свое время преподавал артиллерийское дело для тех, кто повышал квалификацию.

Ермоленко планировал предстоящую карьеру, поэтому решил поступить на магистратуру в Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского "Харьковский авиационный институт".

Собратья рассказывают, что Александр был целеустремленный, умный, ответственный и общительный. До полномасштабной войны мужчина занимался биатлоном и кикбоксингом, выступал на соревнованиях разного уровня, поэтому его знает спортивное сообщество Украины.

Вместе с женой Еленой боец воспитывал троих детей:

сыновей в возрасте 4 и 7 лет;

двухмесячную дочь.

После рождения дочери отец постоянно был на фронте, потому видел ее только по видеосвязи.

К теме Погиб воин К-2 с позывным Месси: охотился за врагом из Javelin, имел награду от Залужного

В начале вторжения герой оборонял Киев

В первые дни полномасштабного вторжения Александр с собратьями из Житомирского пограничного отряда защищали происки в Киев. За проявленные смелость и героизм его наградили орденом "За мужество".

Последние три месяца боец воевал в Луганской области. Ермоленко был начальником минометного пограничного залога, командовал группой реагирования.

Это был грамотный, надежный командир. Он воевал за свою Родину, за будущее своих детей, мстил за всех погибших собратьев, потому как воин не знал жалости к наемникам кремлевского диктатора, уничтожал их прицельным огнем. 5 июля 2023 года погиб от смертельных ранений,

– отметили в Глуховском горсовете.

О дате захоронения пообещали сообщить позже.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.