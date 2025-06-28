На щите вернулся Герой из Житомира Александр Головатюк

На войне против России погиб военный Александр Головатюк. Он вступил в ряды Сил обороны в апреле прошлого года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет.

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Что известно о павшем воине

Так, Александр Головатюк родился в Каменце-Подольском, однако еще в раннем детстве семья мужчины переехала в Житомир. Именно здесь прошли его детство и юность.

В апреле 2024 года Александр принял достойное решение стать на защиту Родины. В одном из подразделений ВСУ он мужественно и преданно защищал родную землю,

– сообщили в родном городе.

Его жизнь оборвалась 18 июня 2025 года на 42 году жизни. У Александра остались мама, родные, друзья, боевые побратимы.

В городском совете рассказали, что защитник закончил СОШ №1 (ныне - лицей №4) с золотой медалью.

Он получил специальность компьютерного набора при Житомирском автомобильно-дорожном колледже НТУ, а затем – юридическое образование в Житомирском институте МАУП.

С детства проявлял активность, любовь к спорту и глубокую заинтересованность в точных науках, особенно – в физике. Был победителем многочисленных предметных олимпиад, а также участвовал в клубе КВН. Всегда оставался верным своим принципам и имел обостренное чувство справедливости.

Особое место в сердце Александра занимала его семья. Любил и уважал маму, заботился о ней. Часто навещал бабушку с дедушкой в селе, охотно помогал им, был добрым и заботливым внуком,

– указывает горсовет Житомира.

Страстью Александра была автомобильная техника. Он был настоящим специалистом, ему доверяли самые сложные задачи. Отмечается, что военный мечтал открыть собственное дело по ремонту авто. До поступления в армию он работал в киевской компании, которая помогала украинцам найти работу за рубежом.

Отметим, на днях стало известно о гибели защитника из Львовщины Сергея Скуртула. Он воевал в составе Третьей штурмовой. Присоединился к войску с началом полномасштабного вторжения.