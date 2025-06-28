Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Житомирську міську раду.

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Що відомо про полеглого воїна

Так, Олександр Головатюк народився у Кам'янці-Подільському, проте ще в ранньому дитинстві сім'я чоловіка переїхала до Житомира. Саме тут пройшли його дитинство та юність.

У квітні 2024 року Олександр прийняв гідне рішення стати на захист Батьківщини. В одному з підрозділів ЗСУ він мужньо та віддано боронив рідну землю,

– повідомили у рідному місті.

Його життя обірвалося 18 червня 2025 року на 42 році життя. В Олександра залишилися матуся, рідні, друзі, бойові побратими.

У міській раді розповіли, що оборонець закінчив ЗОШ №1 (нині — ліцей №4) із золотою медаллю.

Він здобув фах комп’ютерного набору при Житомирському автомобільно-дорожньому коледжі НТУ, а згодом – юридичну освіту у Житомирському інституті МАУП.

З дитинства виявляв активність, любов до спорту та глибоку зацікавленість у точних науках, особливо – у фізиці. Був переможцем численних предметних олімпіад, а також брав участь у клубі КВК. Завжди залишався вірним своїм принципам і мав загострене почуття справедливості.

Особливе місце у серці Олександра займала його родина. Любив і шанував матусю, дбав про неї. Часто навідував бабусю з дідусем у селі, охоче допомагав їм, був добрим і турботливим внуком,

– вказує міськрада Житомира.

Пристрастю Олександра була автомобільна техніка. Він був справжнім фахівцем, йому довіряли найскладніші завдання. Зазначається, що військовий мріяв відкрити власну справу з ремонту авто. До вступу до армії він працював у київській компанії, яка допомагала українцям знайти роботу за кордоном.

Зазначимо, днями стало відомо про загибель захисника з Львівщини Сергія Скуртула. Він воював у складі Третьої штурмової. Долучився до війська з початком повномаштабного вторгнення.