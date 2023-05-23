Спасал жизнь бойцов на "нулевых позициях": героически погиб известный львовский онколог

Не только военные рискуют своей жизнью, защищая наше государство от врага, но и медики, что также находятся на "нулевых позициях" и помогают возвращать здоровье пострадавшим бойцам. Собственно, стало известно, что погиб талантливый врач и военный медик Александр Ирклиенко.

В понедельник, 22 мая, стало известно, что героически погиб на фронте врач, сто длительное время заведовал урологическим отделением Стрыйской районной больницы. Речь идет именно об Александре Ирклиенко, отошедшем на тот свет 19 мая.

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Больше о мужчине

Известно, что Александр был старшим лейтенантом медицинской службы и известным во всю Львовскую область врачом-онкологом.

Однако родился герой на живописной Полтавщине в городе Лубны. Учился в Лубенском медицинском училище, а затем поступил во Львовский национальный университет имени Даниила Галицкого.

Затем работал в Стрые, также некоторое время проживал вместе со своей семьей в селе Подгородцах на Сколевщине, а с 2018 года был врачом-урологом в Киеве.

Был умным, талантливым от Бога врачом. Когда началась война, не задумываясь встал на защиту своей Родины, оказывая медицинскую помощь военным,

– вспоминают об Александре в Стрыйской райадминистрации.



Александр Ирклиенко погиб на войне / Фото с фейсбук-страницы Лубенского городского совета

С января по март 2023 года Ирклиенко был медиком на "нулевой позиции" в зоне активных боевых. Там он спас жизнь не одного военного.

Однако враг жесток и безжалостен. 19 мая 2023 года военный медик, талантливый врач, верный сын украинского народа погиб во время выполнения военного задания,

– говорится в источнике.

Украина теряет лучших

На Бахмутском направлении погиб 28-летний воин из Харьковской области Евгений Зиновьев. Он мужественно защищал наше государство до последнего вздоха.

Также на Днепропетровщине недавно простились с погибшим защитником Максимом Ляхом. 23-летний парень без отдыха 8 суток держал позиции в Бахмуте.

Кроме того, в бою с врагом погиб 39-летний музыковед и режиссер телеканала "Малятко TV" Иван Кузьминский. Произошло это в Луганской области.

Чин похорон Александра Ирклиенко состоится в городе Лубнах во вторник, 23 мая.