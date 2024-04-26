В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов: он попал под повторную атаку БпЛА

Вечером 26 апреля в больнице умер полковник полиции Александр Иванов. Он был ранен во время атаки "Шахедами" на Харьков, которая состоялась в начале месяца.

Все это время врачи продолжали бороться за жизнь полицейского. Родные и коллеги Александа надеялись на выздоровление, однако его сердце остановилось.

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Повторный удар России

В полиции рассказали, что 26 апреля в 18:47 оборвалась жизнь полковника полиции Александра Иванова, который был ранен 4 апреля. В ту ночь россияне запустили на Харьков шесть БпЛА "Шахед". Тогда Александр с коллегами сразу прибыли на место и вместе с работниками ГСЧС начали ликвидировать последствия удара по жилому дому в Новобаварском районе города. Однако враг ударил снова.

Через 40 минут российские людоеды ударили повторно. Тогда погибли трое спасателей, Александр получил тяжелые ранения. Мужественный воин, который с 24.02.2022 был защитником города,

– отметили в полиции.

В течение более 20 дней он лечился, а также перенес несколько операций. Все держали надежду, что Александр выздоровеет, однако его сердце не выдержало. Коллеги полицейского выразили соболезнования родным и близким мужчины.

Александр Иванов попал в больницу после атаки России / полиция Харьковской области

"Навсегда с нами, Навсегда в строю, Навсегда полицейский, Навсегда Харьковчанин", – отметили в полиции Харьковской области.

Потери Украины