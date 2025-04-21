Был светлым ребенком: Россия убила в Херсоне 16-летнего Сашу в день его рождения
- 17 апреля российским обстрелом погиб 16-летний Александр Капитан в Херсоне во время поездки с отцом в свой день рождения.
- Отец получил контузию, а за жизнь Александра боролись два дня, но он умер 19 апреля; семья потеряла мать осенью 2024 года из-за сердечного приступа.
Россия убила КАБом 16-летнего Александра Капитана в день его рождения. 17 апреля он вместе с папой поехал в Херсон из своего родного села Музыковка.
Отец девятиклассника Александра решил отвезти его в город, чтобы купить ему вкусности и порадовать в день рождения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
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За жизнь Александра боролись 2 дня
Семья жила скромно. Отец занимается строительными работами – мог забор поставить или что-то отремонтировать, а сын пытался также заработать деньги и ходил косить траву соседям.
Мужчина также занимается ремонтом автомобилей, поэтому по дороге в Херсон они с сыном остановились на СТО.
В тот момент россияне обстреляли город. Один из КАБов с кассетным зарядом упал рядом – шрапнель и обломки разлетелись вокруг и нанесли ранения подростку.
Отец получил контузию. Несмотря на это, он сразу повез сына в больницу – "скорая" к месту атаки доехать не смогла.
За жизнь ребенка боролись 2 суток, но, к сожалению, 19 апреля Саша умер.
Папа остался один из семьи: сердце мамы не выдержало обстрелов осенью
Он был единственным ребенком в семье. Осенью 2024 года, не выдержав постоянных обстрелов, умерла мама мальчика – у нее случился сердечный приступ. Теперь из семьи остался сам отец.
Саша был очень веселым, общительным парнем. Он имел много друзей. Он всегда помогал отцу по хозяйству,
– рассказала мама его друга.
Учительница Александра Ирина Князь, с трудом подбирая слова, поделилась, что это был светлый ребенок, который умел со всеми подружиться и найти общий язык.
Он был таким светлым ребенком. Встречаешь его на улице – он всегда здоровается и обязательно улыбается. В последние годы мы учились дистанционно, поэтому мне трудно сказать, чем он увлекался. Футбол, как и у всех мальчиков. Еще любил компьютерные игры. И вообще он со всеми дружил, умел найти общий язык,
– рассказала учительница.
Она добавила, что Саша мечтал поехать к старшей сестре по матери в Испанию, но эта мечта так и не осуществилась.
Его папа очень тяжело переживает смерть своего ребенка. В селе говорят, что "тяжело смотреть, как женщины плачут, а как рыдает мужчина от горя – это просто невыносимо горько".