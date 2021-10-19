Александр Корниенко стал первым вице-спикером Верховной Рады

Александра Корниенко 19 октября избрали первым вице-спикером парламента. Руслана Стефанчука, который занимал эту должность ранее, назначили главой Верховной Рады 8 октября после отзыва Дмитрия Разумкова.

Назначение Корниенко поддержали 256 народных депутатов, против – 4, воздержались – 80.

Ранее Разумкова отправили в отставку с поста спикера Рады

Как голосовали по фракциям за Корниенко:

"Слуга народа" – 222;

ОПЗЖ – 0:

"Европейская Солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 0;

"За майбутнє" – 13;

"Голос" – 0;

"Доверие" – 17;

Внефракционные – 4.

Корниенко очертил приоритеты в должности

Перед голосованием и обсуждением Корниенко очертил свои приоритеты на посту первого вице-спикера парламента. Также с трибуны выступала и конкурентка Корниенко – кандидатка от "Европейской солидарности" София Федина.

Народ ожидает от нас качественных законов, постановлений. От позиции руководства Верховной Рады, в частности первого вице-спикера, напрямую зависит качество этих документов,

– сообщил Корниенко.

Нужно наладить коммуникацию с исполнительной властью, – нардеп

Нардеп отметил, что нуждается в улучшении коммуникации с представителями исполнительной власти, в частности, – министерств и органов местного самоуправления.

Настало время реформировать нам самих себя,

– сказал Корниенко.

Политик рассказал о необходимости превращения парламента в новый современный институт с доверием в обществе. Также Корниенко отметил необходимость диджитализации Верховной Рады и совершенствования парламентских СМИ.

Смотрите видео, как выбирали Александра Корниенко:

Главой парламента выбрали Руслана Стефанчука

В конце прошлой пленарной недели парламент назначил нового спикера Рады. Им стал бывший первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Рада отправила в отставку Разумкова

Накануне депутаты сразу 284 голосами отправили в отставку Дмитрия Разумкова. Против насобиралось 74 голоса, еще 6 нардепов воздержались, а 24 не голосовали. Избрать нового спикера сразу 7 октября парламентарии не успели, обсуждение кандидатов перенесли на следующий день.

Кратко об отзыве Дмитрия Разумкова:

Еще 30 сентября Давид Арахамия подал обращение об инициировании отзыва спикера. Первое поступило от фракции "Слуг народа", второе – от него лично.

В Трускавце собрали около 190 подписей за процедуру отзыва.

4 октября процедура официально стартовала, а уже 5 октября спикера отстранили на 2 пленарных заседания.

7 октября Разумкова отозвали с должности, а на следующий день назначили на его место Руслана Стефанчука.

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