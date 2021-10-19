Александр Корниенко стал первым вице-спикером Верховной Рады

19 октября 2021 , 11:55
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Источник:

24 канал

Александра Корниенко 19 октября избрали первым вице-спикером парламента. Руслана Стефанчука, который занимал эту должность ранее, назначили главой Верховной Рады 8 октября после отзыва Дмитрия Разумкова.

Назначение Корниенко поддержали 256 народных депутатов, против – 4, воздержались – 80.

Ранее Разумкова отправили в отставку с поста спикера Рады

Как голосовали по фракциям за Корниенко:

  • "Слуга народа" – 222;
  • ОПЗЖ – 0:
  • "Европейская Солидарность" – 0;
  • "Батькивщина" – 0;
  • "За майбутнє" – 13;
  • "Голос" – 0;
  • "Доверие" – 17;
  • Внефракционные – 4.

Корниенко очертил приоритеты в должности

Перед голосованием и обсуждением Корниенко очертил свои приоритеты на посту первого вице-спикера парламента. Также с трибуны выступала и конкурентка Корниенко – кандидатка от "Европейской солидарности" София Федина.

Народ ожидает от нас качественных законов, постановлений. От позиции руководства Верховной Рады, в частности первого вице-спикера, напрямую зависит качество этих документов,
– сообщил Корниенко.

Нужно наладить коммуникацию с исполнительной властью, – нардеп

Нардеп отметил, что нуждается в улучшении коммуникации с представителями исполнительной власти, в частности, – министерств и органов местного самоуправления.

Настало время реформировать нам самих себя,
– сказал Корниенко.

Политик рассказал о необходимости превращения парламента в новый современный институт с доверием в обществе. Также Корниенко отметил необходимость диджитализации Верховной Рады и совершенствования парламентских СМИ.

Смотрите видео, как выбирали Александра Корниенко:

Главой парламента выбрали Руслана Стефанчука

В конце прошлой пленарной недели парламент назначил нового спикера Рады. Им стал бывший первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Рада отправила в отставку Разумкова

Накануне депутаты сразу 284 голосами отправили в отставку Дмитрия Разумкова. Против насобиралось 74 голоса, еще 6 нардепов воздержались, а 24 не голосовали. Избрать нового спикера сразу 7 октября парламентарии не успели, обсуждение кандидатов перенесли на следующий день.

Кратко об отзыве Дмитрия Разумкова:

К теме Не является членом команды и не может занимать важную должность, – Корниенко об отзыве Разумкова

Что известно об Александре Корниенко?

Родился в 1984 году в Киеве. Высшее образование: КПИ (магистр химической технологии и инженерии) и Висбаденская академия психотерапии. Был руководителем предвыборного штаба президентской политсилы. С ноября 2019 года возглавляет партию "Слуга народа".
Автор: Ірина Пундор