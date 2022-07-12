Фура собрала нас в гармошку, – нардеп от "Слуги народа" попал в ДТП
Источник:инстаграмм Александра Куницкого
"Слуга народа" Александр Куницкий 11 июля попал в Киев в ДТП. Известно, что нардеп не пострадал.
В автомобиле въехала фура
Инцидент произошел на улице Набережно-Рыбальской. К нему причастны сразу 4 автомобиля.
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Я сегодня попал в ДТП, но не по своей вине. Фура врезалась в стоявшие машины и просто собрала нас в гармошку. Чудом никто не пострадал,
– рассказал парламентарий.
На фото с места происшествия видно, что фура врезалась в один легковой автомобиль, а тот, в свою очередь, еще 2, которые были расположены рядом.
В одном из автомобилей был нардеп Куницкий
Куницкий также опроверг распространяемую соцсетями и СМИ информацию о том, что он был пассажиром автомобиля, который столкнулся с другим транспортом на Новоирпинском шоссе в Святошинском районе. В этой аварии погибли два человека.
Что известно о Куницком
- Политик - пророссийский деятель и блогер, который был внесен в базу "Миротворец". В 2014 году Куницкий неоднократно ездил в уже оккупированный Крым и даже называл его русским.
- В течение 2014 – 2016 годов блогер проводил кампанию по дискредитации блокпостов, организованных на подконтрольной территории Украины в целях безопасности. Куницкий фиксировал объекты, чем провоцировал военных на конфликт.
- Во время парламентских выборов 2019 года политик скрыл, что имеет 2 гражданства – украинское и израильское.
- Журналисты программы "Схемы" называют Куницкого активным представителем группы олигарха Игоря Коломойского. В Верховной Раде он якобы лоббирует бизнес-интересы российского бизнеса по поставке газобаллонного оборудования для авто.