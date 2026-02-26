Врачи 2 недели боролись за его жизнь: умер военный и депутат Ровенского горсовета

После двух недель борьбы умер депутат Ривненского городского совета и военнослужащий ВСУ Александр Курсик. Мужчина стал на защиту страны еще с момента полномасштабного вторжения в 2022 году.

Об этом сообщил бывший городской голова Ривне Александр Третьяк.

Что известно о смерти Александра Курсика?

Третьяк сообщил, что в течение последних двух недель врачи боролись за жизнь депутата, однако, к сожалению, "чуда не произошло". Он признался, что учился вместе с ним в одном университете, и еще тогда Александр отличался от других.

В городском совете он был активным депутатом, неравнодушным, инициативным. А с началом полномасштабного вторжения без колебаний стал в ряды ВСУ. Не прятался за статусами, не искал оправданий, сделал выбор в пользу страны,

– говорится в сообщении.

По его словам, у Александра остались жена Евгения и трое детей. Бывший чиновник выразил соболезнования семье мужчины.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким Александра. Светлая память.

