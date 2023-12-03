Вызвали "на ковер": Лукашенко прилетел в Китай к Си Цзиньпиню

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 3 декабря неожиданно прибыл в Китай. Самолет белорусского диктатора приземлился в Пекине.

Об этом сообщают белорусские СМИ. Это уже вторая за год поездка самопровозглашенного президента Беларуси к главе Поднебесной, передает 24 Канал.

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Лукашенко прибыл на переговоры в Си Цзиньпин.

В пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси подчеркнули, что переговоры между Лукашенко и Си Цзиньпинем должны состояться 4 декабря в Пекине. В частности, политики намерены обсудить вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества.

Лукашенко прилетел в Китай / Фото с сайта самопровозглашенного президента Беларуси

Лукашенко и Си Цзиньпинь также во время встречи должны посетить несколько мероприятий социально-гуманитарного направления.

Следует отметить, что это уже вторая поездка белорусского диктатора к главе Китая. В прошлый раз Лукашенко прилетал в Пекин феврале 2023 года. Тогда на встрече с Си Цзиньпинем он обсудил "мирный план" Китая для Украины, состоявший из 12 пунктов, среди которых были призывы к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров.

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