лукашенко определил свой конец, разбудив мертвых
Источник:фейсбук Оксаны Забужко
Я третий день этого не могу понять, так что пусть будет просто фото: беларусь, микулишек, кладбище бойцов Армии Краевой, павших здесь в 1944 году в битве с нацистами.
Зловещий шабаш лукашистов
4 июля по приказу лукашенко это кладбище уничтожено – вспахано тракторами. У меня все время неотвязное подозрение, что вся эта их мордорская война с могилами – неспроста.
Интересное Европа забыла о "пропущенной войне", которую для нее выиграла Украина в ХХ веке
Что мы присутствуем при попытках создания какого-то нового демонического культа, что они умышленно "будят мертвых" и что все это "вызов зомби" кончится очень плохо для них самих.
Заместитель посла Республики Польша в Беларуси Мартин Войцеховский на месте разрушенных могил / Фото Агнешки Ромашевской
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Фотография, которая говорит
- Директор медиа Belsat TV Агнешка Ромашевская обнародовала красноречивую фотографию разрушенного режимом лукашенко кладбища.
- На ней снят момент, как заместитель посла Республики Польша в республике Беларусь Марцин Войцеховский возлагает цветы на оскверненные могилы.
- Судя по всему, место захоронения польских солдат развернули грейдером и проехались по нему тяжелой строительной техникой.
- Следовательно, вместо могил и надгробий остался только разъезженный путь.
Актуальное – лукашенко заявил, что давно определился с участием белорусов в войне против Украины: смотрите видео