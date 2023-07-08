Он не хочет умереть: какую игру сейчас ведет Лукашенко с Путиным
Аналитики американского Института изучения войны пишут, что Александр Лукашенко дистанцируется от договоренностей по конфликту Путина и Пригожина, где был вероятным посредником. Самопровозглашенный белорусский президент ведет свою игру. И эта игра – выжить.
Это 24 Каналу отметил политолог Тарас Загородний. Он предположил вероятность повторного мятежа в России.
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"У него одна игра – он не хочет умереть. Он защищает собственную власть и собственную жизнь. Лукашенко мерзавец и бандит, но у него серьезные инстинкты власти и он понимает, в какой ситуации оказался, что его могут убрать или россияне, или белорусы, или еще кто-то", – отметил Загородний.
Мечты Лукашенко
По мнению политолога, Лукашенко хочет реализовать свою давнюю мечту и возглавить союзное государство России и Беларуси. И сделать это с помощью Китая, который стоит за ним.
Он в тяжелом положении, какие бы сказки не рассказывал об урегулировании конфликта Путина и Пригожина. Ситуация пошла не по его сценарию. Пригожин вернулся в Россию, там ему вернули деньги,
– сказал политолог.
Тарас Загородний о судьбе Лукашенко и процессах в России: смотреть видео
Он добавил, что Пригожин является мафиозной частью России и держит большую часть интересующего ФСБ ресурса. Поэтому Путин пока с ним ничего поделать не может. А новый мятеж уже зреет.
"Повтор рейда может быть с вероятностью 99%. Это может быть не Пригожин. Спусковым крючком атаки на Путина может стать освобождение Бахмута. Тогда он сможет апеллировать, мол, "вагнеровцы взяли город", а военные Шойгу потеряли", – предположил Тарас Загородний.
Политика Александра Лукашенко: последние новости
- Лукашенко подписал закон о запрете в Беларуси СМИ "недружественных" стран. Он позволяет аннулировать государственную лицензию, а также ограничивать доступ к интернет-ресурсам.
- По словам Лукашенко, 5 июля он разговаривал с Пригожиным и вроде бы находится в России. Белорусский диктатор предположил, что Путин не станет его ликвидировать. Но "всякое в жизни бывает".
- Лукашенко выступил переговорщиком в конфликте Путина и Пригожина. Это был важный шаг с его стороны. Но кремлевский руководитель нивелировал эти "достижения", заявив о "достижении" русского народа и силовиков, которые "предотвратили" переворот.