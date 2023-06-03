Лукашенко самостоятельно лишил себя последнего шанса спастись, – Пионтковский
Александр Лукашенко поразил очередным циничным заявлением о войне. Белорусский диктатор убежден, что нападать на Украину и "решать вопросы" нужно было в 2014-2015 годах, когда у нас не было ни армии, ни готовности.
Очевидно, у Лукашенко серьезные психические проблемы, потому что он лишил себя возможности в будущих дискуссиях проявить конструктивизм, способствовать выходу российских войск из Беларуси и добиться иммунитета от международного суда. После этого заявления у него таких шансов не остается. Об этом 24 Каналу сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.
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Проблема Лукашенко – мелкая производная от проблемы Путина. Судьба Путина решается на поле боя в Украине, и, как следствие, судьба Лукашенко,
– констатировал публицист.
Лукашенко всегда уклонялся
Ранее белорусский диктатор делал проброски в другую сторону. В начале мая он заявил, что в российско-украинской войне солдаты не знают, за что они идут в бой и умирают.
"Украинские солдаты прекрасно знают, за что они воюют. Но, согласитесь, это довольно смелая оценка психологического состояния российских солдат", – сказал Пионтковский.
Тогда Лукашенко, возможно, продумывал возможные варианты альтернативы. Почему сейчас он делает заявления, которые не оставляют шанса – непонятно.
"Как-то не похоже на его философию вечной "петляния", – заметил Андрей Пионтковский.
Впрочем, Лукашенко будет однозначно спекулировать на теме вступления в войну перед следователями международного трибунала. Мол, видите ли, я не отправил белорусских солдат воевать в Украину.
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