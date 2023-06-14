Уязвимое место Лукашенко: от кого он спрятал своего сына Колю в Пекине
Александр Лукашенко заявил в интервью, что его сын Николай весной прошлого года принимал участие в переговорах между Россией и Украиной. Мол, он помог организовать телефонный разговор. Самопровозглашенный белорусский президент оговорился, что Коля до сих пор находится в Пекине. И это не просто так.
Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный публицист из США Андрей Пионтковский. Он объяснил истинное отношение Лукашенко к Путину.
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Спрятал в Пекине
18-летний сын Лукашенко Николай с детства был своеобразной медийной персоной и всегда появлялся со своим отцом на разных мероприятиях.
"Единственная человеческая черта Лукашенко – он действительно любит своего сына Колю. И заботится о нем", – отметил Пионтковский.
Андрей Пионтковский о заявлении Лукашенко: смотреть видео
Потому и в Пекин его отправил для защиты от Владимира Путина. По мнению оппозиционного публициста, российский диктатор никак не может добиться от Лукашенко двух вещей: использования белорусских войск в войне в Украине и отказ от независимого статуса Беларуси.
Путин никак не может заставить Лукашенко стать секретарем минского обкома вместо президентства. А Коля – уязвимое место и рычаг действия. Потому не удивительно, что он сейчас не в Москве, а в Пекине. Это очень показательно. Лукашенко абсолютно не доверяет Путину,
– отметил Пионтковский.
Добавим, что по словам Лукашенко, Коля учится в Пекинском университете и он и дальше настаивает на проведении переговоров.
Заявления Александра Лукашенко: последние новости
- Самопровозглашенный белорусский президент в очередной раз прокомментировал слухи о своей болезни. По его словам, он "бегал и прыгал", а все, что писали, – устрашающая неправда. Напомним, что 9 мая на параде в Москве Лукашенко не мог самостоятельно передвигаться. Почти неделю спустя он не появлялся на публике.
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- Также белорусский диктатор заявил, что "видит большие предпосылки" для использования Россией ядерного оружия в войне в Украине. Вспомнил Запад и "красные линии".