Мэра Полтавы Мамая суд не отправил под стражу: его подозревают в госизмене

Нынешнего мэра Полтавы Александра Мамая подозревают в государственной измене. Однако стало известно, что Киевский районный суд города не избрал меру пресечения чиновнику, хотя на этом настаивал прокурор.

В пятницу, 20 января, проходило закрытое заседание в одном из райсудов Полтавы, на котором Александру Мамаю должны были избрать меру пресечения, но этого не произошло. Однако прокуратура сообщает, что мэра таки отстранили от исполнения обязанностей до марта.

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Мамай будет находиться на свободе

Заметим, что решение по аресту мэра Полтавы принимал судья Юрий Бабенко. Конкретно он отпустил Мамая под личное обязательство.

Завершилось закрытое судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения городскому голове Мамаю Александра. За результаты рассмотрения данного ходатайства, суд принял решение об отказе в применении к Мамаю Александру Федоровичу меры пресечения в виде содержания под стражей,

– говорится в сообщении пресс-службы суда.

В то же время известно, что рассмотрение следующего ходатайства прокурора о полном отстранении Мамая состоится в 10:15, 23 января. Собственно это решение принял тот же судья Бабенко.

Предыстория: дело мэра Полтавы Мамая

29 декабря 2022 года Служба Безопасности Украины объявила о подозрении Александру Мамаю. Правоохранители посетили кабинет чиновника для того, чтобы это сделать.

Высокопоставленные чиновники подозревают в том, что он распространял информацию о размещении подразделений Вооруженных Сил нашего государства и этим помогал врагу. Отметим, что это статья 144 Уголовного кодекса нашего государства.

Местные СМИ Полтавщины констатируют, что Мамай в дальнейшем обязан являться на судебные заседания. Кроме того, в течение пяти суток прокуратура обратится в апелляционный суд с обжалованием постановления.

Силовики СБУ в кабинете Мамая: смотрите фото

Также к этой теме напомним, что во Франции суд отпустил под залог беглого олигарха Константина Жеваго. Он подозревался в том, что создал схему, по которой незаконно растратил 112 миллионов долларов Соединенных Штатов Америки.