ВСУ существенно проредили вражескую ПВО в Крыму: на что могут быть направлены новые удары
Силы обороны Украины продолжают выбивать вражескую ПВО во временно оккупированном Крыму. Там уже действительно удалось достичь серьезного результата.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что удается уничтожать не только мобильные системы ПВО вроде С-300 и С-400 и радары к ним. Есть и стационарные комплексы космического наблюдения, как это произошло на Ай-Петри и т.п.
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Что будет дальше
Как отметил Мусиенко, к сожалению, не стоит надеяться, что во временно оккупированном Крыму существенно уменьшится количество систем ПВО. Скорее всего, россияне перетянут их с других направлений, обнажив определенные участки на собственной территории. Но операция по изоляции Крыма будет продолжаться. Оккупанты понесут еще большие потери.
Это такой подготовительный этап к следующим операциям. Он заключается в том, чтобы уменьшить возможности врага для противодействия нашим силам. И для того, чтобы они не могли противодействовать ударам с воздуха. Следующий этап – логистика. Мы уже видели удары по объектам логистики. К примеру, паромная переправа, где враг перевозил цистерны со взрывчатыми веществами,
– сказал Мусиенко.
Конечно же потом пойдут удары по различным другим военным объектам. Будут прилеты и по складам, воинских частях, командных пунктах и т.п. Параллельно продолжатся атаки на Черноморский флот с помощью морских дронов.
Взрывы в Крыму: кратко
- В ночь на 18 июня во временно оккупированном Крыму объявили тревогу. Захватчики жаловались на налет дронов. Известно, что на аэродроме Бельбек поднимали авиацию.
- Уже известно, что Силы обороны уничтожили в течение мая – июня ориентировочно 15 российских систем ПВО в Крыму.
- Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий объяснил, почему Украина усиленно наносит удары по временно оккупированному Крыму.