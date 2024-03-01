Об этом Павлюк сообщил на своей странице в сети. Он также добавил, что только продолжение поддержки поможет остановить агрессора, передает 24 Канал.
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Павлюк рассказал партнерам о потребностях ВСУ
Командующий Сухопутных войск сообщил, что 29 февраля в формате онлайн присоединился к XVI диалогу по безопасности Украина – США по оценке оборонных возможностей и потребностей Украины после второго года войны. К слову, форум проходил в Вашингтоне. Среди участников были Уильям Тейлор – вице-президент по вопросам Европы и России Института Мира США, Бен Ходжес – экс-командующий сухопутных войск США в Европе и Люк Коффи – старший научный сотрудник Института Гудзона.
Во время выступления Павлюк поблагодарил США за поддержку, а также добавил, что только ее продолжение сможет остановить агрессора.
Выразил благодарность народу Соединенных Штатов за помощь Украине и подчеркнул ее важность для отражения полномасштабной вооруженной агрессии России. Во время разговора также очертил основные потребности, которые имеют Сухопутные войска для ведения боевых действий против противника, который преобладает. В частности, по отдельным видам вооружения, военной техники и возможностей усиления армейской авиации,
– сообщил Павлюк детали.
Когда США одобрят помощь для Украины
- Палата представителей США 27 февраля вернулась к работе после каникул. Джо Байден сразу созвал представителей Конгресса, чтобы провести с ними переговоры. Главной темой было предоставление помощи Украине.
- После этого разговора лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что встреча в Белом доме была "одной из самых напряженных", которую он когда-либо переживал. Он отметил, что этот разговор был "важным для Соединенных Штатов".
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что Конгресс вернется к вопросу предоставления помощи Украине после того, как американское правительство получит финансирование. Пока же лидеры обеих партий должны согласовать решение по предотвращению временного прекращения работы американского правительства, или шатдауна.