Отдал самое дорогое за каждого из нас: в Донецкой области погиб солдат с Волыни Александр Павлович

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Колковской поселковой объединенной территориальной общины.

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Согласно обнародованной информации, 27 октября 2024 погиб солдат из села Розничи – Павлович Александр Леонидович. Он получил смертельное ранение во время обстрела из миномета 82 мм калибра российской армией вблизи Лиманской городской территориальной общины Донецкой области.

Он отдал самое дорогое за каждого из нас, и этот подвиг никогда не будет забыт. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким нашего Героя. Склоняем головы перед их болью, понимая, что никакие слова не способны залечить эту потерю,

– говорится в сообщении общины.

Дату и место прощания с Александром Павловичем сообщат позже.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Ковтуна. Вечная память!