Защитник Украины погиб 5 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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На войне в Украине погиб британец

Как пишут в СМИ, 22-летний Тиндал-Дрейлер погиб во время обороны наблюдательного пункта во вторник, 5 ноября. Пока никаких деталей его смерти пока нет.

В сети мать погибшего написала, что во взводе Каллума называют "героем" и "самым храбрым из всех".

22 года – это молодой возраст. Но ты жил и умер, придерживаясь своего сердца, души и моральных принципов. Покойся с миром и помогай ухаживать за теми, кто ушел из жизни,

– написала мать героя в сети.



Каллум Тиндал-Дрейпер погиб на войне / Фото из сети

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Каллума Тиндал-Дрейпера. Светлая и вечная память!

До того, как стать на защиту Украины, Каллум закончи военный колледж – Duchy College Military and Protective Services Academy. После окончания учебы мужчина работал в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

В Министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что будут предоставлять семье погибшего всю необходимую помощь.