Захисник України загинув 5 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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На війні в Україні загинув британець

Як пишуть у ЗМІ, 22-річний Тіндал-Дрейлер загинув під час оборони наглядового пункту у вівторок, 5 листопада. Наразі жодних деталей його смерті поки немає.

У мережі мати загиблого написала, що у взводі Каллума називають "героєм" і "найхоробрішим з усіх".

22 роки – це молодий вік. Але ти жив і помер, дотримуючись свого серця, душі та моральних принципів. Спочивай зі світом і допомагай доглядати за тими, хто пішов з життя,

– написала мати героя у мережі.



Каллум Тіндал-Дрейпер загинув на війні / Фото з мережі

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Каллума Тіндал-Дрейпера. Світла та вічна пам'ять!

До того, як стати на захист України, Каллум закінчи військовий коледж – Duchy College Military and Protective Services Academy. Після закінчення навчання чоловік працював у Національній службі охорони здоров'я Британії.

У Міністерстві закордонних справ Британії повідомили, що будуть надавати сім'ї загиблого усю необхідну допомогу.