Исполняющим обязанности главы СБУ станет Александр Поклад, – источники

Исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины может стать нынешний первый заместитель СБУ Александр Поклад.

Об этом сообщили источники 24 Канала в команде президента Владимира Зеленского.

Кто временно возглавит СБУ?

Решение назначить Александра Поклада временно исполняющим обязанности главы СБУ могло быть принято на фоне перехода Евгения Хмары в Министерство обороны Украины.

Напомним, что президент Зеленский заявил, что предложит Верховной Раде кандидатуру нынешнего и.о. главы СБУ Евгения Хмары на должность министра обороны. По поручению главы государства он пока будет исполнять обязанности главы Минобороны.

Зеленский отмечал, что Евгений Хмара обладает значительным и отчасти беспрецедентным опытом в проведении технологических ударных операций. По словам президента, именно развитие этого направления должно стать одним из приоритетных в украинской обороне во время войны.

До этого одним из претендентов на пост министра обороны также был бывший глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко. Президент Зеленский отмечал, что у него "есть потенциал обеспечить снабжение и устранить позорные моменты "бусификации"".

Однако по состоянию на вечер 16 июля народные депутаты так и не избрали министра обороны и министра иностранных дел. В то же время уже утвердили большую часть нового состава Кабмина.