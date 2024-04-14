Это неоднократная "акция" россиян: в Херсонской ОВА рассказали детали покушения на Прокудина

Оккупанты пытались совершить покушение на главу Херсонской ОВА. Однако, предотвратила СБУ. И это уже не первое покушение на Александра Прокудина.

Так, в эфире телемарафона представитель Херсонской ОВА заявил, что это "не одноразовая акция". Александр Толоконников рассказал детали о покушении, передает 24 Канал.

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Это уже не первое покушение

Представитель отметил, что тогда ездил с председателем ОВА по общинам. СБУ сообщила, что оккупанты планировали "акцию".

Это не одноразовая "акция" от них. Мы были в Бериславе – там (россияне – 24 Канал) дважды сбрасывали взрывчатку. И в принципе там очень опасно. В том направлении очень опасно в принципе на том направлении, – Бериславщина, Тягинка. И когда там ездишь, постоянно следишь и на FPV-дроны и на взрывчатку,

– рассказал Толконников.

Заметил, что каждый час там по 2 – 3 взрыва. Российские захватчики сбрасывают взрывчатку на гражданских.

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