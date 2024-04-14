Это неоднократная "акция" россиян: в Херсонской ОВА рассказали детали покушения на Прокудина
Оккупанты пытались совершить покушение на главу Херсонской ОВА. Однако, предотвратила СБУ. И это уже не первое покушение на Александра Прокудина.
Так, в эфире телемарафона представитель Херсонской ОВА заявил, что это "не одноразовая акция". Александр Толоконников рассказал детали о покушении, передает 24 Канал.
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Это уже не первое покушение
Представитель отметил, что тогда ездил с председателем ОВА по общинам. СБУ сообщила, что оккупанты планировали "акцию".
Это не одноразовая "акция" от них. Мы были в Бериславе – там (россияне – 24 Канал) дважды сбрасывали взрывчатку. И в принципе там очень опасно. В том направлении очень опасно в принципе на том направлении, – Бериславщина, Тягинка. И когда там ездишь, постоянно следишь и на FPV-дроны и на взрывчатку,
– рассказал Толконников.
Заметил, что каждый час там по 2 – 3 взрыва. Российские захватчики сбрасывают взрывчатку на гражданских.
Что известно о покушении на жизнь Прокудина
- Председатель СБУ заявил, что на жизнь главы Херсонской ОГА пытались совершить покушение.
- Василий Малюк рассказал, что его организовал один из жителей Херсона вместе с вражескими спецслужбами.
- Так, злоумышленник следил за авто чиновника, а с глубины 12 километров был запущен российский FPV-дрон. В комплексе они должны были корректировать вражеский огонь.
- Однако, СБУ вовремя среагировала и предотвратила покушение. Злоумышленника задержали 10 апреля на завершающем этапе.
- "Непосредственно на месте визуальное наблюдение осуществлял этот негодяй, он и корректировал огонь по машине Прокудина. Все это удалось задокументировать. Он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон, благодаря нашим ребятам, посажен вовремя", – подчеркнул Малюк.
- Впоследствии Александр Прокудин также подтвердил, что 10 апреля была попытка покушения на его жизнь. В то же время отметил, что это не впервые и, видимо, не в последний раз.
- Чиновник добавил, что не стал об этом говорить, ведь знал, на что шел, когда согласился работать в прифронтовом регионе.
- "Ежедневно на Херсонщине от российских атак погибают и страдают гражданские люди. Оккупанты прицельно охотятся и обстреливают мирное население с беспилотников. Я такой же человек, как и другие. И это (постоянные обстрелы – 24 Канал) – наша обыденность", – подчеркнул Прокудин.
- Также он поблагодарил СБУ за успешно проведенную спецоперацию. Подчеркнул, что самое главное в этой ситуации – разоблачение еще одного коллаборанта.