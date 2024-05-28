"Не*уй шастать": оператор пропагандистов подорвался на мине

Оператор всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) ранен. Мужчина подорвался на мине в Волчанске Харьковской области.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал "Вести" со ссылкой на "военкора" Евгения Поддубного, информирует 24 Канал.

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Что известно об инциденте

Сам Поддубный написал, что они ехали на багги в Волчанске и "подлетели" на мине.

В некоторых российских телеграм-каналах рассказали немного подробнее о ситуации. Там отметили, что оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен осколком в ногу во время подготовки репортажа о "наступлении российских войск". Эту информацию они подают со ссылкой на самого Поддубного.

По его словам, они с Пушиным сопровождали российских военнослужащих в Волчанске, когда оператор получил ранение. Отмечается, что его оперативно эвакуировали в Белгородскую область. Также отмечают, что угрозы жизни оператора пропагандистов нет.

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