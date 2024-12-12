Романчук и стратегия геноцида: история российского генерала-преступника

Российская война против Украины стала полигоном для отработки тактики тотального террора. Генерал-полковник Александр Романчук, который возглавлял операции на ключевых направлениях, в частности на Запорожье, отличился еще со времен первого обстрела территории Украины в 2014 году, стал одним из символов безжалостного подхода России. Даже серьезное ранение, которое, по информации ГУР МО, он получил во время удара по штабу Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе 22 сентября 2023, не остановило его карьеру, подтверждая роль Романчука как одного из главных исполнителей агрессивной политики Кремля.

В редакцию 24 Канала, благодаря хактивистам Кибер Сопротивления, попали материалы со взломанного компьютера российского генерала, а именно генерала-полковника ВС РФ Романчука Александра Вдадимировича. Многим известен по своей должности Командующего российскими войсками на Запорожском направлении и меньшем количестве по своему участию в войне в Сирии на стороне диктатора Асада. Но мало кто знает о его участии в войне против Украины с 2014 года. В этом материале мы расскажем немного подробнее о его преступлениях и других до сих пор неизвестных деталях его жизни.

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Первая кровь российского террора: как Романчук командовал массовым убийством украинских героев



Фото Романчука из его личных переписок



Паспорт Романчука из его личной переписки



Паспорт Романчука из его личной переписки

11 июля 2014 года россияне впервые нанесли массированный ракетный удар по Вооруженным Силам Украины в зоне Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе именно с территории России. Речь идет об атаке вблизи поселка Зеленополье (Луганская область). Били оккупанты из различных систем РСЗО и артиллерии.

В результате обстрела погибли 37 украинских военнослужащих и пограничников.



Список погибших:

1. Вихопень Василий Игоревич, младший сержант, 24 ОМБр.

2. Дишель Марьян Миронович, младший сержант, 24 ОМБр.

3. Колтун Владимир Михайлович, младший сержант, 24 ОМБр.

4. Костив Юрий Миронович, младший сержант, 24 ОМБр.

5. Лущик Виктор Федорович, младший сержант, 24 ОМБр.

6. Голуб Юрий Григорьевич, старший солдат, 24 ОМБр.

7. Ковалик Василий Степанович, старший солдат, 24 ОМБр.

8. Кратко Роман Зиновийович, старший солдат, 24 ОМБр.

9. Кунтий Евгений Александрович, старший солдат, 24 ОМБр.

10. Береза Иван-Виталий Владимирович, солдат, 24 ОМБр.

11. Борис Игорь Владимирович, солдат, 24 ОМБр.

12. Василиха Петр Степанович, солдат, 24 ОМБр.

13. Вербицкий Владимир Владимирович, солдат, 24 ОМБр.

14. Логин Михаил Романович, солдат, 24 ОМБр.

15. Мисик Тарас Игоревич, солдат, 24 ОМБр.

16. Нагорный Юрий Васильевич, солдат, 24 ОМБр.

17. Попович Владимир Романович, солдат, 24 ОМБр.

18. Руснак Николай Игоревич, солдат, 24 ОМБр.

19. Цикало Богдан Богданович, солдат, 24 ОМБр.

20. Шпирка Владимир Михайлович, солдат, 24 ОМБр.

21. Ладыженский Александр Васильевич, старшина, 79 ОАеМБр.

22. Голота Иван Иванович, сержант, 79 ОАеМБр.

23. Новицкий Анатолий Олегович, сержант, 79 ОАеМБр.

24. Крук Александр Александрович, старший солдат, 79 ОАеМБр.

25. Платонов Сергей Сергеевич, старший солдат, 79 ОАеМБр.

26. Бойко Виктор Михайлович, солдат, 79 ОАеМБр.

27. Волков Алексей Витальевич, солдат, 79 ОАеМБр.

28. Гнатуша Владимир Юрьевич, солдат, 79 ОАеМБр.

29. Плющ Михаил Викторович, солдат, 79 ОАеМБр.

30. Момот Игорь Федорович, полковник, Пограничная служба.

31. Луцко Анатолий Степанович, старший сержант, Пограничная служба.

32. Глущак Олег Николаевич, сержант, Пограничная служба.

33. Поляков Василий Викторович, сержант, Пограничная служба.

34. Сырбу Дмитрий Васильевич, солдат, Пограничная служба.

35. Штолцель Вильгельм Владимирович, солдат, Пограничная служба.

36. Вовк Василий Ярославович, солдат, 704 ОП РХБЗ.

37. Лазаренко Павел Николаевич, солдат, Пограничная служба (погиб во время эвакуации раненых, колонна попала в засаду).

Фото последствий обстрела под Зеленопольем / заместитель начальника отделения Госпогранслужбы Алексей Ковалевский (пост удален)

Обстрел происходил с территории, которая лежит в зоне ответственности Южного военного округа России, заместителем командующего которого стал Романчук как раз в июле того года.



Скриншот зоны ответственности Южного российского округа

Абсолютно понятно, что такие вещи, как применение тяжелого вооружения из-за рубежа, не могли происходить без приказа, который проходил через всю иерархию российского политического и военного руководства. Поэтому заместитель командующего войсками Южного военного округа не мог не участвовать в этом преступлении. Так же Романчук причастен к расстрелу украинских защитников в так называемом "зеленом коридоре" во время выхода из Иловайского окружения.

Первое упоминание на почте Романчука относительно его пребывания в Украине зафиксировано 12.06.2015 года в письме от лица с почтовым адресом vve1952@yandex.com, как мы выяснили, Еременко Вячеслава Васильевича (советский и российский военный, чиновник, а еще президент фонда "Русский Центр Благотворительности")

Скриншот письма с почты Романчука:



Текст:

"Добрый день Александр Владимирович, это свидетельство на ребят. Я еще в Москве, собираюсь в Европу. Паспорт Ольги отправил китайским аксакалам для ознакомления. Буду у них в 20 числах июня и уже конкретно будем говорить. Надеюсь у тебя все хорошо и в конце срока командировки ты заговоришь на мове.или фене? Все время путаю на чем говорят на Украине"

Видно, как уже на тот момент пренебрежительно относились к нашему государству. Узнаем, что Романчук в какой-то командировке в Украине.



Следующее сообщение по этой тематике 20.06.2015 года от пресловутого украинского предателя Дейнего Владислава – бывшего "министра иностранных дел" так называемой ЛНР, в момент отправки письма занимал должность "заместителя председателя Народного Совета Луганской Народной Республики, полномочный представитель на переговорах по мирному урегулированию ситуации на территории Луганской Народной Республики".

Вот документ из этого письма:



Скриншот документа из личной переписки Романчука

В тот же день Романчук снова получает письмо от Дейнего уже с документом от ОБСЕ. 21.06.2015 года снова письмо от Дейнего, но содержание уже интереснее.

Скриншот документа из личной переписки Романчука / Письмо от Дейнего

В нем Романчук указан как "Представитель ВС РФ в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".

Далее было несколько писем от того же Дейнего, в которых он жаловался, что представителей "ЛНР" не допускают к участию в СЦКК, а также об "обстрелах" с украинской стороны членов ОБСЕ.

То есть Романчук был одним из важных должностных лиц в СЦКК, в которой участвовала и ОБСЕ, соответственно оперативно узнал об изменениях на фронте и о перемещении украинских военных, несмотря на то, что именно по его приказу российские войска впервые нанесли огневого поражения по украинским военным. Это еще раз показывает насколько ОБСЕ была "заинтересована" в решении этого конфликта по принципу справедливости.

В одном из писем Романчуку представитель СЦКК от ВС РФ полковник Чебан доложил об инциденте, который показывает всю красоту "русского мира"

Скриншот документа из личной переписки Романчука



Даже представители России не были в безопасности на той территории – бандитизм и рэкет процветали.



Алеппо, Пальмира: кровавый след генерала Романчука

По данным СМИ, Романчук с 2016 года находился в Сирии и занимал там должность главного военного советника при Сирийской арабской армии (армия диктатора Асада), а по данным Z-военкора Рыбаря (который был его переводчиком в той командировке) – Романчук занимал должность Начальника штаба всей группировки ВС РФ в Сирии.

На его почте мы нашли фото, как они празднуют Новый год.



Фото из личной переписки Романчука

Также Романчук хвастался фото на фоне исторического памятника в Пальмире – городе, который был практически уничтожен боевиками ИГИЛ и российскими оккупантами.



Фото из города Пальмира из личной переписки Романчука

По информации от того же Рыбаря, Романчук фактически начал бои за Алеппо. При беспощадной бомбардировке города карательные отряды ВКС России использовали зажигательные бомбы. На экстренном заседании Совбеза ООН, которое созвали именно из-за ситуации в Алеппо, представитель от США Саманта Пауэр заявила, что Россия и Сирия ответственны за "опустошение, которые остались от культового ближневосточного города". "Вместо мира, Россия и Асад занимаются войной. Вместо поставки жизненно необходимой помощи сирийцам, Россия и Асад бомбят госпитали".



Тактика россиян никогда не меняется, а некоторые западные аналитики утверждают, что российская компания в Сирии была, в том числе, и подготовкой к полномасштабному вторжению в Украину. Это также прослеживается и в кадровых назначениях Росии:



Дворников – уже бывший командующий войсками России для вторжения в Украину, во времена операции в Сирии получил прозвище – "Сирийский мясник".



Суровикин – с 8 октября 2022 года по 11 января 2023 года – командующий Объединенной группировки российских войск в Украине. С 11 января 2023 года по 22 августа 2023 года – заместитель командующего Объединенной группировки российских войск в Украине, он командовал российской группировкой в Сирии дважды и дольше чем кто-либо.

Это самые известные фамилии, перечень можно продолжать очень долго.

В статье Human Rights Watch аналитики обсуждают, как российские и сирийские силы осуществляли массированные атаки на контролируемые оппозицией районы Алеппо в сентябре-октябре 2016 года, что повлекло многочисленные жертвы среди гражданского населения и массовое разрушение инфраструктуры. В частности, во время этих атак использовались зажигательные и кассетные боеприпасы, что является нарушением законов и обычаев войны.



HRW утверждает, что эти действия должны рассматриваться как военные преступления. Организация призывает к международному расследованию, чтобы привлечь к ответственности виновных в убийствах гражданского населения и уничтожении больниц, школ и жилых зданий.



Фото AFP / A. Alhalbi



Фото Радио Свобода



Фото © 2016 Syria Civil Defense

Интересно то, что, во время того как русские были заняты боями за Алеппо, ИГИЛ захватила Пальмиру, которую незадолго до этого "освободили" россияне ковровыми бомбардировками. Второй раз ее отбивали уже наемники ЧВК "Вагнер".



Также можно сделать вывод о связи между Романчуком и Евгением Пригожиным, так как ручная армия последнего участвовала в тех же компаниях в Сирии, что и Романчук.

Евгений Пригожин – российский бизнесмен и политический деятель, известный как основатель частной военной компании "Вагнер". Его называют близким к Кремлю, особенно к Владимиру Путину, из-за предоставления услуг в сфере безопасности, военных операций и пропаганды. В июне 2023 года совершил попытку вооруженного мятежа против российского военного руководства, которая завершилась после переговоров. Пригожин был вовлечен в военные конфликты в Сирии, Африке и Украине, а также связан с вмешательством в выборы в США через "фабрику троллей". Погиб в августе 2023 года при невыясненных обстоятельствах во время авиакатастрофы.

После возвращения из Сирии генерал-полковник Александр Романчук сделал циничный подарок своей жене – футболку с логотипом "Конгресса сирийского национального диалога". Этот жест выглядит особенно дерзко на фоне того, что российские войска, поддерживая режим Асада, были причастны к многочисленным преступлениям против сирийского народа: разрушениям городов, массовым смертям гражданских и гуманитарным катастрофам.

Сам логотип и лозунг конгресса – "Мир народу Сирии" – звучат как откровенное издевательство, учитывая масштабы насилия, совершавшегося под прикрытием этой "миротворческой" риторики.



Фото Романчука с женой



Лозунг конгресса

Стихи Сосюры и застолья генералов: парадоксы переписки Романчука



В 2019 году на почте Романчука мы нашли ссылку на стихотворение украинского поэта Владимира Сосюры "Ли". Выбор неоднозначный, учитывая преступления, которые этот генерал совершил против Украины. Ссылка вела на сайт, известный своими пророссийскими настроениями и ностальгией по советскому прошлому. Стихотворение Сосюры, одного из величайших поэтов Украины, контрастирует с действиями генерала, который фактически уничтожает украинскую культуру, народ и государство

Скриншот из личной переписки Романчука

Особого внимания заслуживают генеральские поздравительные открытки:



Открытка из личной переписки Романчука

И видео:

Судя по песне, "хлопнуть по триста" для Романчука достаточно легко, вот и фото подтверждение этому:



Застолье генералов / Фото из личной переписки Романчука

Теневые миссии Кремля: что делал Александр Романчук в Болгарии?

По данным, полученным от сообщества "KibOrg", Александр Романчук имел опыт работы в дипломатическом представительстве РФ в Болгарии, вероятно, в должности военного атташе. Такая позиция обычно предусматривает не только официальные дипломатические функции, но и выполнение скрытых задач, связанных с разведкой или координацией спецопераций.



Присутствие Романчука в Болгарии может указывать на его участие в обеспечении российских геополитических интересов в регионе. Это могло включать налаживание шпионской сети, сбор стратегической информации или даже подготовку к проведению деструктивных акций в Европе. Российская дипломатия давно имеет репутацию "крышевания" разведывательной деятельности, и карьера Романчука вполне вписывается в эту практику.

Романчук: генерал, который забыл о солдатах?

На Запорожском направлении деятельность генерал-полковника Романчука, вызывает вопросы относительно его фактической вовлеченности в командование. Романчук уделяет больше внимания выбору недвижимости и контролю над деятельностью "ручных" военкоров, чем стратегическому руководству войсками.



Кроме того его сын активно путешествует, демонстрируя роскошный образ жизни, что создает резкий контраст с ситуацией, в которой находятся российские военные на передовой. Такие обстоятельства подчеркивают отрыв семьи Романчука от реалий войны, опять же, ставя под сомнение искренность публичной позиции российского командования. Эта ситуация ярко иллюстрирует конфликт между официальной пропагандой и реальными действиями представителей военной элиты России.



Подробнее о деятельности Романчука на Запорожском направлении, со ссылкой на те же источники, что и мы, писали журналисты ЦНС.



Отсутствие Александра Романчука в санкционных списках партнеров – это пренебрежение всех жертв российской агрессии. Пока украинские города в руинах, российский генерал продолжает жить беззаботной жизнью. Надеемся, что представленные материалы привлекут внимание и преступник будет занесен в санкционные списки государств-партнеров.

Справка



Паспорт Романчука из его личной переписки



Паспорт Романчука из его личной переписки

Романчук Александр Владимирович

ИНН: 503014329122

СНИЛС:13484181866

Телефон: +79896353484 +79161660362

Email: romanchuk59@mail.ru

Адреса: обл. Московская, г. Наро-Фоминск, рп. Калининец, дом 264, квартира 48

обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, дом 4/1, квартира 27

Дача: Калужская область, Жуковский район, д. Новоселки, дом № 25.

Авто: Nissan PATHFINDER Черный 2012 года выпуска

О680ХН190

Собственность

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Паспорт сына из личной переписки Романчука

Сын Романчук Владимир Александрович 02.02.1992

Адрес: Москва, ул. Бориса Пастернака, д.29, к2, кв. 167.

Почта: romanchuk1992@yandex.ru

Соцсети: https://instagram.com/blackoverlord https://vk.com/id187177809 https://vk.com/id9792896

Телефон: +79161772873

Собственность:



Фото из личной переписки Романчука



Паспорт Ольги из личной переписки Романчука



Жена Романчук (Кучнамор) Ольга Ефимовна 17.03.1965

ИНН: 503009669363

СНИЛС: 17513098366

Адреса: Московская обл., пос. Калининец, д. 264, кв. 48; Москва, ул. Красноказарменная, д. 5/3, корп. 11, кв. 383

Почта: romanchukolga@gmail.com

Авто: Renault Duster 2014 года выпуска Х122АУ750