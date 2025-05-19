Должен улучшить ситуацию на Покровском направлении: в 59 бригаде сменили командира

Стало известно о смене руководства в 59 отдельной штурмовой бригаде Сил беспилотных систем. Богдан Шевчук был в должности командира более года – с апреля 2024 года. Новым руководителем бригады стал Александр Сак, который ранее командовал 53 ОМБр.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

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Полковник Александр Сак - новый командир 59 ОШБр

59 отдельная штурмовая бригада беспилотных систем держит оборону на одном из самых горячих участков Покровского направления. Там срочно сменили командира, эту должность передали Александру Саку. Ожидается, что это принесет положительные изменения в бригаду.

Такое решение командование Вооруженных Сил Украины приняло 15-16 мая. Главнокомандующий Александр Сырский лично поручил снять с должности Богдана Шевчука и назначить на его место Сака. Напряженные отношения с бывшим командиром бригады имел и командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский, которому с начала 2025 года подчиняется 59 бригада.

Сейчас военные не разглашают причины смены командира бригады. Вероятно, заменить Шевчука решили из-за сложной ситуации на участке, которую удерживает бригада. Там оккупанты уже несколько месяцев не останавливают штурмы и даже имеют успехи, это направление является очень тяжелым. Высшее руководство решило, что нужно спасать ситуацию.

Известно, что правление Шевчука было несколько скандальным. Военные сообщали, что он давал подчиненным жестокие и необоснованные приказы, имел конфликты с военными и медиками. Некоторые его решения, возможно, привели к проблемам в боях у Нововасильевки и Успеновки, сообщают аналитики DeepState.

Что известно об Александре Саке

Александр Сак с позывным "Стафф" возглавлял 53 и 47 бригады, также занимал должность командира батальона в 93-й. Он считается опытным командиром, который умно ведет бои. Побратимы положительно отзывались о его работе. Некоторые говорят, что под его руководством бригады ВСУ провалили контрнаступление, но тогда командиры бригад не имели возможности влиять на ситуацию.

Сейчас Сак должен войти в состояние дел 59 бригады и начать работу на новом для себя направлении, где продолжаются ожесточенные бои.

Напомним, во время руководства Александра Сака 47 бригадой, бывший главный сержант Валерий Маркус имел конфликт с комбатом Иваном Шаламагой, из-за чего ушел из бригады. Военный говорил, что он был вынужден брать на себя ответственность за решение вопросов из-за пассивности командования и отмечал, что "образ Шаламаги как комбата является результатом коллективной работы многих людей".