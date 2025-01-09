На Харьковщине война унесла жизнь лучанина Александра Семенюка

Украина теряет в боях за независимость своих лучших представителей. К сожалению, стало известно о смерти еще одного воина родом с Волыни – Александра Семенюка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Луцка Игоря Полищука.

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Что известно о гибели Александра Семенюка

Так, чиновник рассказал, что лучанин Семенюк Александр Леонидович родился 10 марта 1977 года рождения.

Проходил военную службу по контракту и был зачислен в личный состав воинской части на должность водителя 1 штурмового отделения 3 штурмового взвода 2 штурмовой роты 2 штурмового батальона,

– пишет Полищук.

Солдат Александр Семенюк погиб 29 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины. Сообщается, что военный пал районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области.

Луцкий городской голова выразил искренние соболезнования родным и близким. Редакция 24 Канала присоединяется к словам соболезнования. Вечная память Герою.

В департаменте молодежи и спорта Луцкого городского совета сообщали, что Александр Семенюк – спортсмен, тренер и многократный чемпион мира по каратэ.