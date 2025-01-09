Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Луцька Ігоря Поліщука.

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Що відомо про загибель Олександра Семенюка

Так, посадовець розповів, що лучанин Семенюк Олександр Леонідович народився 10 березня 1977 року народження.

Проходив військову службу за контрактом та був зарахований до особового складу військової частини на посаду водія 1 штурмового відділення 3 штурмового взводу 2 штурмової роти 2 штурмового батальйону,

– пише Поліщук.

Солдат Олександр Семенюк загинув 29 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Повідомляється, що військовий поліг районі населеного пункту Зелений Гай Харківської області.

Луцький міський голова виразив щирі співчуття рідним та близьким. Редакція 24 Каналу доєднується до слів співчуття. Вічна пам'ять Герою.

У департаменті молоді та спорту Луцької міської ради повідомляли, що Олександр Семенюк — спортсмен, тренер та багаторазовий чемпіон світу з карате.