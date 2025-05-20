Подал в отставку из-за "дебильных задач": все, что известно о скандале вокруг комбата "Магуры"

Заявление командира батальона 47 отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Александра Ширшина об отставке и критика в адрес командования вызвала широкий резонанс в обществе и вызвала волну обсуждений среди военных. В ответ Генштаб объявил о начале официального расследования инцидента.

Что стало причиной скандала, как на него отреагировало руководство ВСУ и военные, – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также "Дебильные задачи": комбат 47-й бригады Магура Ширшин написал рапорт об отставке

Почему Ширшин решил уйти в отставку

В своих соцсетях Ширшин сообщил, что подал рапорт об увольнении с должности. Он также высказал надежду, что его вскоре снимут с должности, поэтому в ближайшее время будет готов пролить свет на некоторые моменты друзьям-журналистам.

По его словам, причиной такого решения стали "дебильные задачи" командования.

Дебильнее задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожание перед бестолковым генералитетом кроме как к провалам не приводит ни к чему. Все, на что способны – выговоры, расследования, наложение взысканий,

– написал Ширшин.

Он также добавил, что "политические игры и оценка реального состояния дел не соответствует ни действительности, ни возможностям".

Обратите внимание! В конце октября в ее пресс-службе бригады подтвердили, что военные "Магуры" выполняют задачи на Курщине.

Как на заявление Ширшина отреагировали в Генштабе

Уже 18 мая в Генштабе отреагировали на громкое заявление командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

По распоряжению начальника Генштаба ВСУ создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации Ширшина в социальных сетях.

Отдельно подробно будут проанализированы приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в боевой обстановке, сложившейся,

– говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что после завершения проверки будут приняты соответствующие решения.

К слову, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко в эфире "Радио Свобода" сообщил, что Ширшина пригласят на слушания в парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, а также во временную следственную комиссию.

По его словам, соответствующее предложение уже подано в оборонный комитет, однако слушания могут состояться только после завершения расследования, которое сейчас проводит Генштаб.

Я приглашу Александра Ширшина на комитет. Но еще раз хочу подчеркнуть, мы будем заслушивать не одновременно, а в один день, как Александра, так и представителей Генерального штаба. Пользуясь случаем, кстати, можем пригласить Александра и на временную следственную комиссию, которая может заниматься этим вопросом. Но еще раз хочу подчеркнуть, мы в состоянии войны, есть военная субординация, поэтому все будет происходить в рамках процедуры, которая предусмотрена,

– отметил депутат.

Федиенко отметил, что прежде чем делать выводы, нужно дождаться рапорта с подробным изложением событий.

Ряд военных раскритиковали заявление комбата "Магуры"

Командир подразделения "Птицы Мадьяра" раскритиковал заявление Ширшина, назвав его "публичным демаршем". По его мнению, такие сообщения "дают повод для волны срачей как "экспертной" и хайпующей среды, так и работает в пользу врага, который умеет оперативно присосаться и телескопировать, подкладывая дров в топку".

У 425 отдельном штурмовом полку "Скала" также раскритиковали действия Ширшина, обвинив его в "игнорировании поставленных задач высшего руководства".

Его управление, вместо результатов, постоянно заканчивается провалами. Все, на что он способен, – это критиковать и перекладывать ответственность. Ширшин играет в политические игры и дает оценки, которые не соответствуют реальной ситуации. Возможно, ситуация на его направлении действительно сложная. Но сложно – всем,

– говорится в заявлении.

Командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов заявил, что "настоящий командир не ищет виновных наружу, а аргументированно отстаивает свою позицию, доносит ее до руководства и предлагает действенные решения".

Лидер добровольческого формирования УДА Дмитрий Ярош частично поддержал заявление Ширшина, однако подчеркнул, что комбаты, ротные и взводные командиры "очень часто не видят всех проблем, которые есть на всем театре боевых действий". Он также призвал поддержать главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "в его деятельности, которая должна решить все".

В то же время командир 225 отдельного штурмового полка майор Олег Ширяев призвал Верховного главнокомандующего "для сохранения боевой дисциплины и управляемости" ввести жесткие ограничения на публичное обсуждение боевых задач, ход операций и оценку командования.

Кто выступил с поддержкой Ширшина

Экс-начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич заявил, что не удивится, если в ситуации со скандалом вокруг командира батальона 47 ОМБр ответственность переложат на "козла отпущения" – комбрига, командира ОТГ или ОСУВ. По его словам, высшее военное командование избегает ответственности, хотя "почти 99,9% задач, которые поступают в батальоны – это прямые приказы из Генштаба".

Поддерживаю позицию Александра. Такая позиция редкость – но именно такие офицеры являются будущим нашей армии. Потому что они не о карьере, они – об ответственности и чести,

– написал Кротевич.

В то же время журналист Юрий Бутусов сообщил, что увольнение комбата 47-й бригады связано с боями вокруг села Теткино в Курской области, которое уже несколько недель пытаются атаковать ВСУ.