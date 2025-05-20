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24 Канал Новости Украины Подал в отставку из-за "дебильных задач": все, что известно о скандале вокруг комбата "Магуры"
20 мая, 12:49
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Подал в отставку из-за "дебильных задач": все, что известно о скандале вокруг комбата "Магуры"

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Командир батальона "Магура" Александр Ширшин заявил об отставке из-за "дебильных задач" командования, что вызвало резонанс и официальное расследование от Генштаба ВСУ.
  • Ширшина пригласили на слушания в парламентский комитет, а другие военные раскритиковали его заявление, считая его вредным для военной дисциплины и операций.

Заявление командира батальона 47 отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Александра Ширшина об отставке и критика в адрес командования вызвала широкий резонанс в обществе и вызвала волну обсуждений среди военных. В ответ Генштаб объявил о начале официального расследования инцидента.

Что стало причиной скандала, как на него отреагировало руководство ВСУ и военные, – рассказывает 24 Канал.

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В своих соцсетях Ширшин сообщил, что подал рапорт об увольнении с должности. Он также высказал надежду, что его вскоре снимут с должности, поэтому в ближайшее время будет готов пролить свет на некоторые моменты друзьям-журналистам.

По его словам, причиной такого решения стали "дебильные задачи" командования.

Дебильнее задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожание перед бестолковым генералитетом кроме как к провалам не приводит ни к чему. Все, на что способны – выговоры, расследования, наложение взысканий,
– написал Ширшин.

Он также добавил, что "политические игры и оценка реального состояния дел не соответствует ни действительности, ни возможностям".

Обратите внимание! В конце октября в ее пресс-службе бригады подтвердили, что военные "Магуры" выполняют задачи на Курщине.

Уже 18 мая в Генштабе отреагировали на громкое заявление командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

По распоряжению начальника Генштаба ВСУ создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации Ширшина в социальных сетях.

Отдельно подробно будут проанализированы приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в боевой обстановке, сложившейся,
– говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что после завершения проверки будут приняты соответствующие решения.

К слову, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко в эфире "Радио Свобода" сообщил, что Ширшина пригласят на слушания в парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, а также во временную следственную комиссию.

По его словам, соответствующее предложение уже подано в оборонный комитет, однако слушания могут состояться только после завершения расследования, которое сейчас проводит Генштаб.

Я приглашу Александра Ширшина на комитет. Но еще раз хочу подчеркнуть, мы будем заслушивать не одновременно, а в один день, как Александра, так и представителей Генерального штаба. Пользуясь случаем, кстати, можем пригласить Александра и на временную следственную комиссию, которая может заниматься этим вопросом. Но еще раз хочу подчеркнуть, мы в состоянии войны, есть военная субординация, поэтому все будет происходить в рамках процедуры, которая предусмотрена, 
– отметил депутат.

Федиенко отметил, что прежде чем делать выводы, нужно дождаться рапорта с подробным изложением событий.

Командир подразделения "Птицы Мадьяра" раскритиковал заявление Ширшина, назвав его "публичным демаршем". По его мнению, такие сообщения "дают повод для волны срачей как "экспертной" и хайпующей среды, так и работает в пользу врага, который умеет оперативно присосаться и телескопировать, подкладывая дров в топку".

У 425 отдельном штурмовом полку "Скала" также раскритиковали действия Ширшина, обвинив его в "игнорировании поставленных задач высшего руководства".

Его управление, вместо результатов, постоянно заканчивается провалами. Все, на что он способен, – это критиковать и перекладывать ответственность. Ширшин играет в политические игры и дает оценки, которые не соответствуют реальной ситуации. Возможно, ситуация на его направлении действительно сложная. Но сложно – всем, 
– говорится в заявлении.

Командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов заявил, что "настоящий командир не ищет виновных наружу, а аргументированно отстаивает свою позицию, доносит ее до руководства и предлагает действенные решения".

Лидер добровольческого формирования УДА Дмитрий Ярош частично поддержал заявление Ширшина, однако подчеркнул, что комбаты, ротные и взводные командиры "очень часто не видят всех проблем, которые есть на всем театре боевых действий". Он также призвал поддержать главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "в его деятельности, которая должна решить все".

В то же время командир 225 отдельного штурмового полка майор Олег Ширяев призвал Верховного главнокомандующего "для сохранения боевой дисциплины и управляемости" ввести жесткие ограничения на публичное обсуждение боевых задач, ход операций и оценку командования.

Экс-начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич заявил, что не удивится, если в ситуации со скандалом вокруг командира батальона 47 ОМБр ответственность переложат на "козла отпущения" – комбрига, командира ОТГ или ОСУВ. По его словам, высшее военное командование избегает ответственности, хотя "почти 99,9% задач, которые поступают в батальоны – это прямые приказы из Генштаба".

Поддерживаю позицию Александра. Такая позиция редкость – но именно такие офицеры являются будущим нашей армии. Потому что они не о карьере, они – об ответственности и чести, 
– написал Кротевич.

В то же время журналист Юрий Бутусов сообщил, что увольнение комбата 47-й бригады связано с боями вокруг села Теткино в Курской области, которое уже несколько недель пытаются атаковать ВСУ.

Он добавил, что Ширшин всегда лично занимался эвакуацией раненых и погибших и прилагал максимум усилий для минимизации потерь, за что имел большое уважение среди своих бойцов.

"Для него жизнь людей и выполнения рискованных боевых задач – это не слова, это поступки, которые он выполнял не один раз. Поэтому если он поставил вопрос резко – значит имеет на это моральное право. Ширшин прав и по сути – так дальше воевать нельзя. Чтобы решить проблему, он показал готовность отречься от своего высокого статуса ради чести. Это поступок Воина и Гражданина", – отметил Бутусов.

Волонтер и активист Сергей Стерненко назвал заявление Ширшина подтверждением того, что "войско требует немедленных и системных изменений. Масштабной реформы".

Его батальон находится на Курском направлении, и я, поговорив с другими воинами на этом участке, могу подтвердить – управление войсками там неадекватное. За неоправданные потери, как всегда, никто ответственности не несет,
– сообщил активист.

Также Стерненко призвал к реакции "на самом высоком уровне".

Журналистка Анна Калюжная считает, что ситуация вокруг командира 47 бригады требует глубокого анализа и вмешательства высшего военно-политического руководства. Также она не согласна с мнением, что первопричину потерь из-за "дебильных задач" можно решить только на тактическом или оперативном уровне.

Также она предложила предоставить командирам тактического уровня право обжаловать сомнительные приказы непосредственно на Ставке.