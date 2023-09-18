Только за неделю освобождены 5 квадратных километров: в ВСУ рассказали об успехах на Юге

За последнюю неделю ВСУ на Юге освободили более 5 квадратных километров. А вот у россиян все больше потерь.

Александр Штупун, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, в эфире телемарафона поделился деталями относительно украинского контрнаступления. Россияне в последние дни теряют больше техники и людей.

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Что сообщил спикер

Враг безуспешно пытается вернуть утраченные позиции в районах Работино и Вербового, но ВСУ удерживают инициативу и давят на россиян. В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" за последнюю неделю освободили более 5 квадратных километров, а в общей сложности, с начала контрнаступления, – 262 квадратных километров,

– сказал Штупун.

За минувшие сутки, 17 сентября, общие потери врага на Таврическом направлении резко возросли и составили 313 человек, а до этого три дня подряд держались в районе 200 человек. Техники вчера враг потерял также больше, чем всегда – в полтора раза.

Наши защитники отминусовали 31 единицу техники оккупанта:

4 пушки;

1 средство ПВО;

3 единицы специальной техники.

Почему россияне несут больше потерь на Юге

Враг подтягивает резервы, и "мясные штурмы" дают о себе знать. Причем оккупанты тянут все что могут не только с временно оккупированных территорий, но и из России.

По словам Штупуна, в обороне сейчас стоят воздушно-десантные войска (которые Россия считает элитой своей армии) и фиксируется прибытие отрядов "Шторм" и "Шторм-Z", основу которых составляют бывшие заключенные. Штурмовиками Россия пытается прикрыть и усилить десантников. Впрочем, говорит спикер ОСГВ "Таврия", резервы врага тоже не вечны.

Информация о движении врага от партизан

Движение "Атеш" также сообщает о том, что захватчики перекидывают свои резервы на Запорожское направление через Мариуполь. Это, в частности, резервные танки и грузовики: "Уралы", "КамАЗы", а также Т-72. "Информация поможет Силам обороны Украины максимально эффективно встретить эти резервы. Мы видим все! Мариуполь – это Украина!" – говорят в "Атеш".