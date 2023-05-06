Участвовал в диверсиях в Беларуси и воевал против Украины: кто погиб в автомобиле Прилепина
Во время покушения на Прилепина погиб 27-летний уроженец временно оккупированного Луганска Александр Шубин. Он воевал с российскими захватчиками против Украины.
Шубин управлял автомобилем Прилепина. Он вез пропагандиста к его родственникам. Об этом пишут российские СМИ.
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Что известно о водителе Прилепина Александре Шубине
Александр Шубин родился 15 января 1996 в украинском Луганске. С 2016 года Шубин служил в батальоне Прилепина, где у него был позывной "Злой". Оккупант даже засветился в базе "Миротворец."
В 2018 году Шубин перебрался в Нижегородскую область, где проживает Захар Прилепин с семьей. Также он дружил с вагнеровцами и другими военными преступниками. Правда, российский паспорт ему выдали только в 2019 году.
Интересно, что в 2020 году он был одним из тех, кого послала Россия для дестабилизации ситуации в Беларуси.
В частности, белорусские пропагандистские СМИ писали, что 29 июля 2020 года сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика ЧВК "Вагнера". Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. Они должны были дестабилизировать ситуацию в Беларуси перед выборами.
Тогда же белорусы показали список задержанных – среди них был уже знакомый нам Александр Шубин.
Что известно о подрыве автомобиля Прилепина
- 6 мая около 10:40 в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал пропагандист Захар Прилепин. Он возвращался из оккупированного Донбасса.
- Под капот было заложено самодельное взрывное устройство. Ответственность за подрыв авто взяли на себя 2 партизанские группы: "Атеш" и "Национальная республиканская армия".
- Прилепин получил сотрясение мозга и переломы ног. Пропагандист долго ждал медицинского вертолета, поэтому первую помощь ему оказывали на месте.
- Известно, что он вез свою дочь в Нижний Новгород к родственникам, однако в момент взрыва ребенок не находился в машине. Поэтому российские СМИ предполагают, что за автомобилем следили и управляли устройством удаленно, чтобы не навредить ему.