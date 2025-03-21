Поддерживал Украину и критиковал Путина: в России к 16 годам колонии приговорили дисседента Скобова

Советского дисседента и публициста Александра Скобова в России приговорили к 16 годам колинии. Мужчина критиковал российского диктатора Владимира Путина и поддерживал Украину.

Ему также выписали штраф на сумму 300 тысяч рублей и запретили делать публикации в интернете в течение трех лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "ОВД-Инфо".

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Что известно об Александре Скобове

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", 67-летнего Скобова осудили по статьям об оправдании терроризма и об участии в деятельности террористического сообщества.

Заметим, что прокурор попросила для него 18 лет колонии, 3 из которых он должен отбыть в тюрьме, штраф в 400 тысяч рублей и запрет на 4 года администрировать сайты и ресурсы в интернете.

Стоит отметить, что за оправдание терроризма Скобова обвиняют из-за поста в телеграмме о смерти пророссийского пропагандиста Владлена Татарского и подрыве Крымского моста.

Тогда как в статье о террористическом сообществе – из-за участия в "Форуме свободной России", который основал оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. В начале года против Каспарова и еще трех участников "Форума свободной России" российские следователи также возбудили дела об участии в "террористическом сообществе".

Добавим, что Скобов находится в СИЗО Сыктывкара с апреля 2024 года. Его задержали и арестовали в Петербурге, а затем отправили в Коми. В 1970 – 1980 годах он выступал против советской власти. В 1978 году его впервые арестовали.

После задержания он отказался выехать из СССР, вследствие чего был помещен в психиатрическую больницу и находился там до 1981 года.

В 1982 году Скобова снова арестовали и отправили на принудительное лечение, после того, как он выписал стены домов в центре Ленинграда лозунгами в поддержку политзаключенных. Его выпустили из больницы только в 1987 году.

В советское время он также выпускал в Ленинграде антиправительственный журнал "Перспективы". Впоследствии, уже в России публиковался в радикально-оппозиционном издании "Грани". Однако, в марте 2024 года российское министерство юстиции внесло его в реестр "иностранных агентов".

Добавим, что ранее в России приговорили 7 украинских пленных к 15 – 16 годам заключения за участие в наступлении на Курскую область. Суд обвинил их в нарушении суверенитета России и ограничении прав граждан на территории государства.