Йому також виписали штраф на суму 300 тисяч рублів та заборонили робити публікації в інтернеті протягом трьох років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "ОВД-Інфо".

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Що відомо про Олександра Скобова

За даними правозахисного проєкту "ОВД-Інфо", 67-річного Скобова засудили за статтями про виправдання тероризму та про участь у діяльності терористичної спільноти.

Зауважимо, що прокурорка попросила для нього 18 років колонії, 3 з яких він має відбути у в'язниці, штраф у 400 тисяч рублів та заборону на 4 роки адмініструвати сайти та ресурси в інтернеті.

Варто зазначити, що за виправдання тероризму Скобова звинувачують через пост у телеграмі про смерть проросійського пропагандиста Владлена Татарського та підрив Кримського мосту.

Тоді як у статті про терористичну спільноту – через участь у "Форумі вільної Росії", який заснував опозиціонер, 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров. На початку року проти Каспарова та ще трьох учасників "Форуму вільної Росії" російські слідчі також порушили справи про участь у "терористичній спільноті".

Додамо, що Скобов перебуває в СІЗО Сиктивкара з квітня 2024 року. Його затримали та заарештували у Петербурзі, а потім відправили до Комі. У 1970 – 1980 роках він виступав проти радянської влади. У 1978 році його вперше заарештували.

Після затримання він відмовився виїхати з СРСР, внаслідок чого був поміщений в психіатричну лікарню та перебував там до 1981 року.

У 1982 році Скобова знову заарештували та відправили на примусове лікування, після того, як він виписав стіни будинків у центрі Ленінграда гаслами на підтримку політв'язнів. Його випустили з лікарні тільки в 1987 році.

За радянських часів він також випускав у Ленінграді антиурядовий журнал "Перспективи". Згодом, вже у Росії публікувався в радикально-опозиційному виданні "Грані". Однак, у березні 2024 року російське міністерство юстиції внесло його до реєстру "іноземних агентів".

Додамо, що раніше у Росії засудили 7 українських полонених до 15 – 16 років ув'язнення за участь в наступі на Курську область. Суд звинуватив їх у порушенні суверенітету Росії та обмеженні прав громадян на території держави.