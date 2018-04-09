Наступление на Сумщину, мобилизация и потери врага: главное из интервью Александра Сырского
Александр Сырский дал большое интервью изданию "Левый берег". Во время разговора главнокомандующий ВСУ коснулся тем мобилизации, наступлений врага на Сумскую и Харьковскую области, а также вражеских потерь.
Что еще сказал Александр Сырский в интервью для LB.ua и какие заявления сделал – читайте в материале 24 Канала.
К теме Россия фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области, – Сырский
Главное из интервью Александра Сырского
Главнокомандующий ВСУ прокомментировал слова Валерия Залужного с 2023 года, что война зашла в тупик. По словам Сырского, после этой оценки было уже Курское наступление. И фактически он полностью воспроизвел ту наступательную операцию, которая была в Харькове. Поэтому продвижение есть с обеих сторон, и это точно не тупик. Александр Сырский заявил, что из большого расследования The New York Times он узнал много нового, что он якобы говорил и делал. По словам главнокомандующего ВСУ, каждый украинский офицер и генерал, который принимал участие в боевых действиях, знает, что написанное в этой статье не соответствует действительности. Мы провели наступление южнее Бахмута. Но мы проводили наступательные действия двумя бригадами из состава группировки. Если бы мы имели 5 бригад, думаю, что и Бахмут, и Соледар были бы освобождены, Замысел этой операции заключался в том, что три основные дороги, по которым осуществлялось логистическое обеспечение этой группировки, были бы перерезаны. Как отметил Сырский, расчет этой операции был на неожиданность, на то, что мы такими смелыми действиями пробьем оборону противника. Но тогда, к сожалению, не хватило сил и средств. По оценкам главнокомандующего ВСУ, этот процесс в течение последнего года очень быстро продвинулся вперед. Сырский считает, что этот год также даст Украине значительный толчок в производстве вооружения, потому что наше государство вошло в форсажный режим работы. Сырский подчеркнул, что поддержка партнеров, конечно, имеет решающую роль, особенно со стороны США. Но сейчас помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась, основная помощь идет от наших партнеров в Европе. Но мы должны рассчитывать и на собственные силы. И мы имеем успехи в производстве артиллерии. Довольно существенные успехи в РЭБе. Мы прогрессируем – уже партнеры изучают наш опыт, В частности, одним из таких направлений являются наши отечественные беспилотники. Главнокомандующий ВСУ сказал, что слова Владимира Зеленского в интервью журналистам о подготовке наступления врага в Сумской и Харьковской области действительно являются правдивыми. Более того, генерал отметил, что это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю, наши военные наблюдают увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех основных направлениях. Александр Сырский сказал, что после серии очень удачных ударов в рамках операции deepstrike цифра использованных артиллерийских снарядов у противника в сутки уменьшилась почти вдвое. Ежедневно россияне тратили около 40 и более тысяч боеприпасов. А после наших ударов цифра резко изменилась и колеблется на уровне 23, хотя сейчас немного поползла вверх – на уровне 27 – 28 тысяч. Александр Сырский заявил, что масштабные учения "Запад-2025", которые проводит сейчас Беларусь и Россия, имеют целью скрытое создание группировок наступательных войск. То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск, Собственно, так начиналось и полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Поэтому дальнейшие учения Беларуси и России осенью 2025 года также следует воспринимать серьезно и соответственно готовиться.
Действительно ли война зашла в тупик
Сырский прокомментировал статью NYT о провале контрнаступления
– сказал генерал.
Сколько времени надо Украине, чтобы полагаться в оружии только на себя
Есть ли у партнеров силы и средства, чтобы изменить стратегическую обстановку на фронте в нашу пользу
– сказал главнокомандующий ВСУ.
Наступление на Сумскую и Харьковскую области уже фактически началось
Как удары ВСУ по врагу повлияли на соотношение боеприпасов на фронте
Возможно ли наступление со стороны Беларуси
– сказал генерал.
Главнокомандующий ВСУ прокомментировал слова Валерия Залужного с 2023 года, что война зашла в тупик. По словам Сырского, после этой оценки было уже Курское наступление. И фактически он полностью воспроизвел ту наступательную операцию, которая была в Харькове.
Поэтому продвижение есть с обеих сторон, и это точно не тупик.
Александр Сырский заявил, что из большого расследования The New York Times он узнал много нового, что он якобы говорил и делал.
По словам главнокомандующего ВСУ, каждый украинский офицер и генерал, который принимал участие в боевых действиях, знает, что написанное в этой статье не соответствует действительности.
Мы провели наступление южнее Бахмута. Но мы проводили наступательные действия двумя бригадами из состава группировки. Если бы мы имели 5 бригад, думаю, что и Бахмут, и Соледар были бы освобождены,
Замысел этой операции заключался в том, что три основные дороги, по которым осуществлялось логистическое обеспечение этой группировки, были бы перерезаны.
Как отметил Сырский, расчет этой операции был на неожиданность, на то, что мы такими смелыми действиями пробьем оборону противника. Но тогда, к сожалению, не хватило сил и средств.
По оценкам главнокомандующего ВСУ, этот процесс в течение последнего года очень быстро продвинулся вперед.
Сырский считает, что этот год также даст Украине значительный толчок в производстве вооружения, потому что наше государство вошло в форсажный режим работы.
Сырский подчеркнул, что поддержка партнеров, конечно, имеет решающую роль, особенно со стороны США. Но сейчас помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась, основная помощь идет от наших партнеров в Европе.
Но мы должны рассчитывать и на собственные силы. И мы имеем успехи в производстве артиллерии. Довольно существенные успехи в РЭБе. Мы прогрессируем – уже партнеры изучают наш опыт,
В частности, одним из таких направлений являются наши отечественные беспилотники.
Главнокомандующий ВСУ сказал, что слова Владимира Зеленского в интервью журналистам о подготовке наступления врага в Сумской и Харьковской области действительно являются правдивыми.
Более того, генерал отметил, что это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю, наши военные наблюдают увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех основных направлениях.
Александр Сырский сказал, что после серии очень удачных ударов в рамках операции deepstrike цифра использованных артиллерийских снарядов у противника в сутки уменьшилась почти вдвое.
Ежедневно россияне тратили около 40 и более тысяч боеприпасов. А после наших ударов цифра резко изменилась и колеблется на уровне 23, хотя сейчас немного поползла вверх – на уровне 27 – 28 тысяч.
Александр Сырский заявил, что масштабные учения "Запад-2025", которые проводит сейчас Беларусь и Россия, имеют целью скрытое создание группировок наступательных войск.
То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск,
Собственно, так начиналось и полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Поэтому дальнейшие учения Беларуси и России осенью 2025 года также следует воспринимать серьезно и соответственно готовиться.