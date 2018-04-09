Наступление на Сумщину, мобилизация и потери врага: главное из интервью Александра Сырского

Александр Сырский дал большое интервью изданию "Левый берег". Во время разговора главнокомандующий ВСУ коснулся тем мобилизации, наступлений врага на Сумскую и Харьковскую области, а также вражеских потерь.

Что еще сказал Александр Сырский в интервью для LB.ua и какие заявления сделал – читайте в материале 24 Канала.

К теме Россия фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области, – Сырский

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