Перспективы контрнаступления, мобилизация и успехи в Сумщине: главное из заявлений Сырского СМИ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообщался с журналистами по ряду насущных вопросов, в частности рассказал об актуальной ситуации на фронте.

Ключевые заявления и главные тезисы украинского генерала во время общения с представителями СМИ – рассказывает 24 Канал.

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Что заявил Сырский журналистам