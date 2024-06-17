Сам взял в плен четырех оккупантов: Сырский рассказал уникальную историю о военном ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал интересную историю об одном из украинских военнослужащих. Наш защитник смог взять в плен четырех оккупантов.

Свое боевое задание военный, как отметил генерал, выполнил самостоятельно. Александр Сырский выразил восхищение таким поступком нашего защитника.

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Военный самостоятельно взял в плен 4 россиян

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отметил, что в плен 4 россиян наш защитник взял в Донецкой области несколько дней назад. Военный служит в одной из боевых бригад Вооруженных Сил Украины. Имя героя генерал не раскрыл.

Считаю, что этот поступок является ярким примером храбрости и высокого боевого духа наших защитников и непременно заслуживает награждения соответствующей наградой,

– сказал Сырский.

Генерал поблагодарил военнослужащего и всех других защитников и защитниц Украины, которые ответственно относятся к выполнению своих обязанностей, за их самоотверженную службу.

"По всему фронту от Харькова до Крынок наши военнослужащие демонстрируют стойкость, мужество и патриотизм, а главное, веру в нашу победу", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

В то же время Сырский отметил, что украинская армия, как никогда ранее, нуждается в максимальной поддержке общества во всех смыслах. Поэтому генерал отметил, что время объединиться ради нашей победы.

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