Сам взял в плен четырех оккупантов: Сырский рассказал уникальную историю о военном ВСУ
Источник:Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал интересную историю об одном из украинских военнослужащих. Наш защитник смог взять в плен четырех оккупантов.
Свое боевое задание военный, как отметил генерал, выполнил самостоятельно. Александр Сырский выразил восхищение таким поступком нашего защитника.
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Военный самостоятельно взял в плен 4 россиян
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отметил, что в плен 4 россиян наш защитник взял в Донецкой области несколько дней назад. Военный служит в одной из боевых бригад Вооруженных Сил Украины. Имя героя генерал не раскрыл.
Считаю, что этот поступок является ярким примером храбрости и высокого боевого духа наших защитников и непременно заслуживает награждения соответствующей наградой,
– сказал Сырский.
Генерал поблагодарил военнослужащего и всех других защитников и защитниц Украины, которые ответственно относятся к выполнению своих обязанностей, за их самоотверженную службу.
"По всему фронту от Харькова до Крынок наши военнослужащие демонстрируют стойкость, мужество и патриотизм, а главное, веру в нашу победу", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
В то же время Сырский отметил, что украинская армия, как никогда ранее, нуждается в максимальной поддержке общества во всех смыслах. Поэтому генерал отметил, что время объединиться ради нашей победы.
Ранее 3 штурмовая бригада взяла в плен группу оккупантов
- В 3 отдельной штурмовой бригаде рассказали, что в конце мая военным удалось взять в плен группу вражеских военных. В то же время, какое именно количество россиян удалось взять в плен, в пресс-службе бригады не сообщили.
- По данным наших военных, россияне как раз шли на штурм опорного пункта, на котором находились военнослужащие 3 ОШБр. Однако в конце концов попали в украинский плен.
- С одним из оккупантов военные обнародовали разговор. Как выяснилось, 59-летний россиянин полтора суток провел в окопе с трупами, в поисках воды. Мужчина надеялся, что кто-то из его подразделения приедет забрать тела, однако этого не произошло, поэтому в конце концов россиянин оказался в плену в 3 ОШБр.
- Стоит отметить, что россияне продолжают нести огромные потери на фронте. В Генштабе ВСУ рассказали, что за минувшие сутки украинские военные "отминусовали" 1 080 оккупантов.