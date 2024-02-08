"На каждый яд найдется противоядие": по-настоящему сильные цитаты Сырского о войне
Генерал-полковник Александр Сырский 8 февраля стал новым Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Он заменил на посту Валерия Залужного.
Цитаты нового Главнокомандующего Александра Сырского о войне – собрал 24 Канал.
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Сырский о войне
Александр Сирский отмечал, что война – это сложный и трудный путь, но "мы должны его пройти ради наших детей, их счастливого будущего, сохранения и расцвета нашего государства".
Что говорил Сырский о войне:
- "Наши военнослужащие чувствуют, скажем так, жажду победы. Они понимают, что они движутся вперед, несмотря на то, что они движутся постоянно с боями".
- "Вы знаете, никогда не бывает достаточно ни войск, ни вооружения, ни боеприпасов".
Каждый хочет мгновенно и сразу достичь большой победы. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много материальных средств и много инженерных препятствий,
– говорил Сырский
- "К сожалению, такая наша жестокая реальность. Но мы очень тщательно планируем наши операции. Поэтому мы способны достигать успеха. И сейчас мы движемся вперед".
Сырский об украинских землях
Александр Сырский принципиален в возвращении украинских земель – в частности, в отношении обороны Бахмута. Для него это дело чести, потому что там украинцы потеряли много побратимов, много военнослужащих погибло, когда обороняли Бахмут.
Мы знаем, я знаю, какой это был действительно замечательный город. Это был цветущий город. А сейчас это просто мертвый город, это руины почти сплошные. И поэтому мы просто обязаны его вернуть,
– говорил Сырский.
Сырский о враге
Он убежден, что "нельзя достичь победы только обороняясь". В то же время Сырский отмечает, что не стоит презирать врага:
- "Россияне не идиоты. Они не слабые. Каждый, кто недооценивает, обречен на поражение.
- "Противник оказывает сопротивление. Довольно часто стойкое сопротивление. Но они ведут захватническую войну, и хорошо, что часть их военнослужащих начала понимать это".
- "Мы внимательно изучаем противника. И на каждый яд найдется противоядие".
Увольнение Залужного
- Отметим, что 8 февраля Владимир Зеленский и Валерий Залужный провели встречу по обновлению в украинской армии. Впоследствии стало известно об отставке Залужного. Новым Главнокомандующим стал Александр Сырский
- Владимир Зеленский отметил, что Сырский имеет успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонительную операцию. Он имеет также и успешный опыт наступления – Харьковская освободительная операция.
- К руководству Вооруженными Силами приступает новая управленческая команда – команда перезагрузки.