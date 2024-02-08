"На каждый яд найдется противоядие": по-настоящему сильные цитаты Сырского о войне

Генерал-полковник Александр Сырский 8 февраля стал новым Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Он заменил на посту Валерия Залужного.

Цитаты нового Главнокомандующего Александра Сырского о войне – собрал 24 Канал.

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Сырский о войне

Александр Сирский отмечал, что война – это сложный и трудный путь, но "мы должны его пройти ради наших детей, их счастливого будущего, сохранения и расцвета нашего государства".

Что говорил Сырский о войне:

"Наши военнослужащие чувствуют, скажем так, жажду победы. Они понимают, что они движутся вперед, несмотря на то, что они движутся постоянно с боями".

"Вы знаете, никогда не бывает достаточно ни войск, ни вооружения, ни боеприпасов".

Каждый хочет мгновенно и сразу достичь большой победы. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много материальных средств и много инженерных препятствий,

– говорил Сырский

"К сожалению, такая наша жестокая реальность. Но мы очень тщательно планируем наши операции. Поэтому мы способны достигать успеха. И сейчас мы движемся вперед".

Сырский об украинских землях

Александр Сырский принципиален в возвращении украинских земель – в частности, в отношении обороны Бахмута. Для него это дело чести, потому что там украинцы потеряли много побратимов, много военнослужащих погибло, когда обороняли Бахмут.

Мы знаем, я знаю, какой это был действительно замечательный город. Это был цветущий город. А сейчас это просто мертвый город, это руины почти сплошные. И поэтому мы просто обязаны его вернуть,

– говорил Сырский.

Сырский о враге

Он убежден, что "нельзя достичь победы только обороняясь". В то же время Сырский отмечает, что не стоит презирать врага:

"Россияне не идиоты. Они не слабые. Каждый, кто недооценивает, обречен на поражение.

"Противник оказывает сопротивление. Довольно часто стойкое сопротивление. Но они ведут захватническую войну, и хорошо, что часть их военнослужащих начала понимать это".

"Мы внимательно изучаем противника. И на каждый яд найдется противоядие".

Увольнение Залужного