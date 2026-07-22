Соответствующий указ появился на сайте президента.

Что известно об увольнении Сырского?

Президент Зеленский на следующий день, после того как определился с кандидатурой на должность Главнокомандующего ВСУ, уволил генерала Александра Сырского с должности.

Накануне стало известно, что новым главкомом Вооруженных Сил станет Михаил Драпатый. Соответствующий указ о назначении уже опубликован. С ним президент уже определил задачу на ближайшее время и в среднесрочную перспективу.

Справка. Александра Сирского назначили главнокомандующим ВСУ 8 февраля 2024 года, когда Владимир Зеленский освободил от этой должности Валерия Залужного. До этого Сирский был командующим Сухопутными войсками ВСУ, в 2020 году ему также присвоили звание генерал-полковника.

Напомним, 12 июля Владимир Зеленский анонсировал масштабную перезагрузку Кабмина. Уже 14 июля Верховная Рада отправила правительство Юлии Свириденко в отставку.

В частности, был уволен министр обороны Михаил Федоров.

Как сообщали СМИ, главной причиной кадрового решения Зеленский назвал невозможность и дальше мириться с конфликтом между руководством Минобороны и Генерального штаба.

В свою очередь сам Федоров заявил, что его команда столкнулась с блокированием всех предложенных инициатив.

На следующий день украинцы начали массовые протесты с требованием вернуть министра на должность, а вместо этого отправить в отставку Александра Сырского. К этому призыву присоединилось немало ветеранов и действующих военных – они выражали недовольство тем, как Сырский руководит армией.

Советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Зеленский прислушался к требованиям протестующих в первый же день. В то же время он отметил, что для подготовки и принятия соответствующих решений требуется время.