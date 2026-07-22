Відповідний указ 22 липня з'явився на сайті президента.

Що відомо про звільнення Сирського?

Президент Зеленський наступного дня, після того як визначився із кандидатурою на посаду Головнокомандувача ЗСУ, звільнив генерала Олександра Сирського з відповідної посади.

Напередодні стало відомо, що новим головкомом Збройних сил стане Михайло Драпатий. Відповідний указ про призначення також вже опубліковано. З ним президент вже визначив завдання на найближчий час та в середньострокову перспективу.

Довідка. Олександра Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ 8 лютого 2024 року, коли Володимир Зеленський звільнив із цієї посади Валерія Залужного. До цього Сирський був командувачем Сухопутних військ ЗСУ, у 2020 році йому також присвоїли звання генерал-полковника.

Нагадаємо, 12 липня Володимир Зеленський анонсував масштабне перезавантаження Кабміну. Вже 14 липня Верховна Рада відправила уряд Юлії Свириденко у відставку.

Зокрема, було звільнено міністра оборони Михайла Федорова.

Як повідомляли ЗМІ, головною причиною кадрового рішення Зеленський назвав неможливість надалі миритися з конфліктом між керівництвом Міноборони та Генерального штабу.

Натомість сам Федоров заявив, що його команда зіткнулася з блокуванням всіх запропонованих ініціатив.

Наступного дня українці розпочали масові протести із вимогою повернути міністра на посаду, а натомість відправити у відставку Олександра Сирського. До цього заклику приєдналося чимало ветеранів та чинних військових – вони висловлювали невдоволення тим, як Сирський керує армією.

Радник Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що Зеленський почув вимоги протестувальників у перший же день. Водночас він зазначив, що для підготовки й ухвалення відповідних рішень потрібен час.