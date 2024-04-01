Нам нужны люди, от воли и действий призывников зависит, выстоит ли Украина, – Сырский

Наше государство все больше нуждается в расширении армии и увеличении ее личного состава. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал сейчас потребности Вооруженных Сил Украины.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал ряд важных заявлений в своем интервью. Он подчеркнул, что Россия отказывает всем нам в праве на жизнь и это должен понимать каждый украинец, ведь именно поэтому поражение и гибель являются тождественными.

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"Люди у нас – герои, но их силы – не безграничны"

Александр Сырский рассказал, что ситуация на поле боя зависит не только от Главнокомандующего. Современная война требует решительности и инициативы на местах, именно там, где идут боевые действия.

Успех боевых операций зависит от офицера, сержанта, солдата, которые находятся в окопах и на опорных пунктах – именно они на своих плечах несут эту огромную боевую нагрузку,

– заявил Главнокомандующий ВСУ.

По его словам, самое ценное, что имеют наши Вооруженные силы это люди. Он отметил, что главной задачей руководства является сохранение их жизней и одновременно нанесение максимальных потерь врагу.

Главком отметил, что реализация этого принципа требует соблюдения баланса между выполнением боевых задач и восстановлением воинских частей и подразделений.

"Люди у нас – герои, но их силы – не безграничны, они также нуждаются в восстановлении и отдыхе", – сказал он.

Запущен процесс ротации

Александр Сырский отметил, что на сегодня уже запущен процесс ротации воинских частей на линии фронта, что позволяет полноценно восстановить боеспособность не только техники, а прежде всего обеспечить отдых и восстановление украинских военнослужащих.

Для обеспечения этого процесса нам нужны люди. Именно поэтому хотел бы, чтобы каждый мужчина призывного возраста в Украине осознавал: от его воли и действий зависит, чтобы Украина выстояла. Чтобы вы понимали – этот процесс не ограничивается только деятельностью ТЦК. Это целый комплекс вопросов, который содержит обучение людей, их надлежащую экипировку и обеспечение,

– объяснил Главнокомандующий.

По его словам, такие усилия охватывают также меры по социальной защите военнослужащих и членов их семей. Надо позаботиться о том, как складывается жизнь военнослужащего после увольнения или демобилизации.

В то же время понятно, что только усилиями Вооруженных сил выполнить все эти задачи невозможно. Несмотря на это, как отметил Александр Сырский, государство не стоит в стороне и уже сейчас создает механизмы для решения всех этих вопросов.