Самое главное – жизнь и тот, кто рядом – хирург из Запорожья, который из-за войны переехал в Киев

Война – это вызов, вызов каждому из нас. Украинцы приняли его несмотря на страх, непонимание того, как будет дальше, но с абсолютной верой в победу и с героическим сопротивлением врагу. Сражаясь, мы продолжаем работать, вкладываться в бизнес, развиваться и верить в победу.

Каждый на своем месте делает все и чуть больше, чтобы обеспечивать семьи, донатить на ВСУ и восстанавливать страну. Развитие вопреки обстоятельствам – то, что характеризует нашу нацию сейчас. В частности, и нашего собеседника – Александра Волошина – сосудистого хирурга из Запорожья, соучредителя сосудистого центра "АнгиоЛайф".

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Прилеты, возможная оккупация, дальнейшее незнание заставили покинуть дом, но не работу. Ответственность перед коллегами побуждала открыть филиал клиники в столице. О начале войны, переезде, открытии клиники и волонтерстве – Александр рассказал 24 каналу в рамках проекта СВОИ.

"Россияне наступали быстро": воспоминания о начале войны

Александр, как и многие украинцы, не верил, что Россия начнет полномасштабное вторжение. Делится, что российские ракеты 24 февраля застали его врасплох.

Это был огромный шок и для меня, и для семьи. Мы переживали за коллектив, потому что у нас много врачей, младшего персонала. Особенно волновало то, что в нашем направлении быстро наступали русские,

– рассказал Александр.

Вспоминает, что для того, чтобы узнать, что происходит, не обязательно было читать новости, он видел и слышал от знакомых обо всем гораздо быстрее.

"Мы общались с врачами из области, они рассказывали, что в начале марта россияне уже были в Мелитополе и Бердянске, хотя в новостях об этом еще ничего не было. Потом в больницы начали поступать раненые, нас вызвали оперировать: военных, гражданских. Мы понимали, что оставаться в Запорожье все опаснее", – отметил Александр.

"11-летнюю девочку расстреляли оккупанты": Александра вызвали оперировать первых раненых

Впоследствии областные больницы Запорожья начали принимать раненых во время военных действий – среди них были и гражданские, и военные. Александр рассказал, что его вызывают оперировать сложные случаи. Он сразу вспомнил жуткий случай: российские солдаты обстреляли гражданские авто прямо во время эвакуации.

Семья пыталась выехать из Мариуполя, сначала оккупанты пропустили авто на блокпосту возле Токмака, а затем фактически в спину расстреляли.

Попали в 11-летнего ребенка, было тяжелое ранение – близко к сонной артерии, полностью поражена вена на шее. Оперировали вместе с врачом-ЛОРом, поскольку у девочки пулей полностью отсекло язык. Тяжелая травма. Пуля застряла в позвоночнике, но операция прошла успешно. Сейчас ребенок на реабилитации в Швейцарии,

– рассказал хирург.

"Лекарств критически не хватало": медики занимались волонтерством

По словам Александра, первые месяцы войны он и коллеги фактически не занимались частной практикой. Они активно волонтерили.

Пока не заблокировали проезд на оккупированную территорию, передавали лекарства во многие города области: Бердянск, Мелитополь, Приморск. Там была критическая ситуация с медикаментами с мая. Не было элементарного: антисептиков, антибиотиков. Мы это все коробками грузили и передавали через перевозчиков,

– рассказал Александр.



Врачи волонтерили и передавали помощь в оккупированные регионы / Фото предоставлено 24 Каналу



Медики с оккупированных территорий нуждались в медикаментах / Фото предоставлено 24 Каналу

И только когда начались плотные обстрелы Запорожья, решили переехать в Киев. Раньше, добавляет Александр, "казалось, что Киев самый безопасный".

Объясняет, что в их медицинском центре работают многие женщины, которые приняли решение о выезде из города. Поэтому в целях безопасности и чтобы не оставить работников без работы Александр с партнером решили открыть филиал клиники в Киеве.

"Наш центр в Запорожье работает и сегодня. Тех, кто хотел уехать, мы перевезли в Киев. Те, кто захотел остаться, – работают в Запорожье", – добавил мужчина.



Сотрудники клиники "АнгиоЛайф" / Фото предоставлено 24 Каналу

"Ритм жизни более напряженный": о переезде в Киев

Вообще Александр рассказывает о переезде в столицу непринужденно, легко. На миг нам даже показалось, что никаких трудностей из-за войны он и не почувствовал. Обо всем с улыбкой и легким тоном. Это, вероятно, какая-то суперсила украинцев: принимать новые вызовы как приключение, побороть в себе все страхи и продолжать идти.

Когда мы спросили о юридических моментах открытия филиала, Александр ответил, что все было максимально просто, "как в довоенное время".

Документы, лицензии – все плюс-минус так же, как и в довоенное время. Все возможно, если захотеть,

– отметил он.

Мужчина напоминает, что с июля они с партнером начали искать помещение. А с августа остались в столице на постоянной основе.

"В Запорожье тоже периодически ездили, потому что и оборудование нужно было перевезти: радиоволновую, ультразвуковую аппаратуру", – рассказал хирург и только здесь признал, что переезд был сложным.

Насчет того, как обустроились сотрудники центра по переезду в столицу, ответил: "потихоньку".

Кое-кто переезжал сам, кто-то с мужем. Кто сам находил квартиры. Большой проблемы найти жилье не было, проблема была подобрать по цене адекватно. В Киеве более дорогая аренда, чем в Запорожье. Но нашли, адаптируются. Ритм жизни более напряженный, чем в Запорожье,

– добавляет мужчина.



Александр Волошин с партнером пытались снабжать регионы необходимыми медикаментами / Фото предоставлено 24 Каналу

"Шахиды" в Киеве разрушили иллюзию: Александр о новых вызовах в столице

Александр делится, что открытие филиала клиники было в планах еще до войны. Однако она ускорила его воплощение. И если раньше партнеры рассматривали Днепр, то теперь это стало невозможным. Город тоже часто атаковали оккупанты.

За свою безопасность не очень переживаю. За семью – да. Здесь, в Киеве, безопаснее. У меня двое детей, они были со мной в столице, но когда участились ракетные обстрелы и атаки беспилотниками, они с женой уехали на время в Трускавец. Я же остался,

– делится Александр.

Несмотря на то, что столица тоже подвергается атакам, в плане медицинской практики, по словам Александра, в Киеве немного безопаснее. Однако и в Запорожье клиника продолжает действовать.

"Проблема в том, что из Запорожья уехало очень много сосудистых хирургов. У нас очень специфические болезни, которые не то чтобы лечить, не все специалисты их могут обнаружить", – добавил он.

"Люди болеют": почему центр в Запорожье решили не закрывать

Александр Волошин объясняет, что, несмотря на то, что из Запорожья многие выехали, многие и въехали, особенно переселенцы с оккупированных территорий: Мариуполя, Бердянска и т.д.

"Люди болеют. Они тоже нуждаются в специализированной помощи. Мы продолжаем ее оказывать", – добавил хирург.

Он подчеркнул, что в их центре для ТрО, ВСУ, Нацгвардии бесплатно проводят обследование, составляют план лечения, а для ВПЛ – действуют большие скидки (20–30%) на лечение, обследование, на все.

По его наблюдениям, за помощью чаще обращаются именно ВПЛ. Военные тоже, но больше в Запорожье. В Киеве же, в новой клинике, уже было 5 пациентов ВПЛ, получивших лечение.



Клиника "АнгиоЛайф" принимает на лечение военных / Фото предоставлено 24 Каналу

"Самое главное – это жизнь и тот, кто рядом": как война изменила приоритеты

Александр говорит, что никогда не рассматривал для жизни Киев, но война все изменила.

После победы он планирует вернуться в Запорожье, но филиал клиники тоже не будут закрывать. Будут работать в двух городах: развивать центр в столице и продолжать работу в Запорожье.

Нет людей в стране, которых бы эта война не изменила. Мы прошли кардинальную переоценку ценностей, отношения к себе, родным, близким, персоналу. Все ценится по-другому. Понимаешь, что самое главное – это жизнь и тот, кто рядом, а не комфорт или деньги. Все переоценил,

– отметил Александр Волошин.

После победы у него четкий план. Говорит, что обязательно воплотит его в жизнь. Поскольку нет сомнений, что победа за нами.

"Поеду в Бердянск, очень по нему скучаю. У меня там родные и сестра. Особенно летом туда хочется съездить. Там уже буду праздновать победу", – поделился Александр.

Разговоры с украинцами во время войны, на удивление, не всегда сложны, они не всегда о боли. Часто они наполнены легкостью и безумной энергией. Несмотря на все, что приходится переживать нашему народу, мы не теряем веры в лучшее. Это какое-то феноменальное свойство украинского духа. Мы готовы бороться со злом в разы больше нас. Готовы отстаивать свои принципы и идеи. Неудивительно, что в Европе до сих пор есть те, кто не понимает, почему вариант переговоров не сработает. Это понимают только украинцы. Ведь как кому-то объяснить, что мы готовы воевать до последнего, чтобы не считаться братскими народами с имперским режимом, чтобы не иметь русского следа в генетическом коде. Поэтому и продолжаем жить свою жизнь, чтобы будущее наших детей было развито, чтобы оно было в Украине, чтобы оно вообще было.