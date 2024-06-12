В оборонном комитете Рады объяснили, почему против продолжения обновления данных после 16 июля
Источник:BBC
В Украине продолжается мобилизация, и согласно новому закону все военнообязанные лица должны обновить учетные данные до 16 июля. Некоторые сомневаются, что всем, кто должен обновить данные, хватит этого времени, но в Верховной Раде против продления срока обновления.
Мобилизация в Украине остается одним из наиболее важных заданий для власти. Наполнение боевых подразделений необходимо для удержания фронта. Одним из элементов процесса является обновление всеми военнообязанными гражданами учетных данных, что возможно сделать до 16 июля.
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Обновление данных "может продолжаться бесконечно"
Председатель парламентского комитета по нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что он лично не поддерживает идею продления срока обновления данных. По его словам, на комитете рассматривали этот вопрос.
Нардеп говорит, что в первые недели приложение Резерв+ работало несколько нестабильно, но сейчас его полноценная работа восстановилась. Он отметил, что когда парламентарии даже в законе прописывали сроки – месяц, два или три – то все признали, что украинцы в большинстве пойдут обновлять данные в последний или предпоследний день.
Поэтому сделаем или месяц, или два, или три – какая разница? Я думаю, сейчас оно работает – пожалуйста, идите обновляйте данные. Потому что иначе это может продолжаться бесконечно,
– подытожил председатель парламентского комитета обороны.
По мнению Александра Завитневича, "так исторически произошло", что украинцы не спешат обновлять данные.
Увеличение срока обновления и санкции в отношении уклонистов
Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая 2024 года. Как в обществе, так и в стенах Верховной Рады после этого неоднократно возникал вопрос о том, достаточно ли будет времени на обновление учетных данных всеми военнообязанными.
Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский рассказал, планируют ли увеличивать срок для обновления данных. По его мнению, пока никаких оснований, чтобы увеличивать этот срок, нет.
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко предоставила Комитету статистику. Согласно ей с 18 мая по 3 июня свои данные уже обновили более 1,5 миллиона украинцев. В частности, 1,3 миллиона через Резерв+, 117 тысяч – через ЦНАПы, 90 тысяч – через ТЦК и СП.
Такая динамика позволяет быть уверенным, что если граждане хотят – то они имеют все возможности вовремя обновить свои военно-учетные данные. То есть динамика не указывает на необходимость продления этого срока.
Для лиц, которые уклоняются от мобилизации, по словам министра юстиции Дениса Малюськи, будут введены ограничения на доступ к некоторым административным услугам. Без военного билета будет недоступно огромное количество услуг.