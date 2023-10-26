Бомбардировал Чернигов, а затем его самолет сбили: суд объявил приговор российскому летчику

Новозаводской районный суд 26 октября вынес приговор российскому летчику Александру Красноярцеву. Он бомбил Чернигов зимой – весной 2022 года.

Красноярцева судили заочно. Приговор – 14 лет лишения свободы и выплата компенсации в 2 миллиона гривен. Решение будет действовать уже через 30 суток.

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Красноярцев был осужден по статье о нарушении законов и обычаев войны. Кроме того, суд удовлетворил иск Светланы Войтешенко – сестры Виталия Сергиенко. Его Красноярцев застрелил, выбравшись из самолета после падения.

Погибшего Стремоусова приговорили к пожизненному

Самолет Красноярцева был сбит 5 марта 2022 года в небе над окрестностями Чернигова. Летчик – выжил. Когда он выбрался из самолета, цинично расстрелял местного жителя. Судили Красноярцева заочно потому, что его обменяли на 5 украинских пилотов-героев. Об этом рассказывал Кирилл Буданов.

Не остался без суда и погибший Кирилл Стремоусов. Предателя признали виновным в госизмене и коллаборационизме. Суд принял решение о пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что Стремоусов погиб в ДТП осенью 2022 года. Оккупанты демонстративно похоронили его в открытом гробу. В то же время лицо предателя – прикрыли. Поэтому есть версии, что в Крыму на самом деле похоронили не Стремоусова.