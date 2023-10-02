Обложил "данью" местную мусорную компанию: в СБУ рассказали, за что задержали мэра Сум

СБУ и НАБУ 2 октября задержали на взятке мэра Сум. Также арестован директор департамента инфраструктуры города.

Их задержали во время передачи второго транша – 1,4 миллиона гривен. Досудебное расследование продолжается.

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Мэр Сум задержан на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили на взятке:

городского голову Сум Александра Лысенко;

директора Департамента инфраструктуры города.

По информации "Оппендатабот", речь идет об Александре Журбе.

Следователи установили, что чиновники потребовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в Сумах. Правоохранители задокументировали, что они "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора.

Мэр и директор департамента инфраструктуры требовали с предпринимателей 2 миллиона 130 тысяч гривен, угрожая искусственными препятствиями в ведении бизнеса, если те не будут платить.

Смотрите фото, как задерживали чиновников / Фото СБУ

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Следователи готовятся сообщить задержанным о подозрении

СБУ и НАБУ задержали обоих чиновников "на горячем" – в момент получения одного из траншей в размере 1,4 миллиона гривен.

Решается вопрос уведомления их о подозрении за "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Если вину задержанных докажут в суде, им грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.

Позже чиновникам изберут меру пресечения. Разоблачение злоумышленников проводили при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Александр Лысенко является мэром Сум с 2014 года. 6 марта 2022 года его наградили орденом "За мужество" III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков.