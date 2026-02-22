ДШВ наступают на Юге: детали операции на Александровском направлении
- Десантно-штурмовые войска восстановили контроль над более 300 квадратными километрами и восемью населенными пунктами на Александровском направлении.
- Основные задачи включают срыв планов врага в Днепропетровской и Запорожской областях и вытеснение его за пределы административной границы Днепропетровской области.
Группировка Десантно-штурмовых войск проводит активную операцию на Александровском направлении. Украинские подразделения уже восстановили контроль над более чем 300 квадратными километрами и восемью населенными пунктами.
Россия привлекает значительные человеческие ресурсы и технику, но не может удержать территории. Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВС Украины.
Смотрите также Планов у них было немало: Сырский рассказал, как ВСУ смогли сорвать наступление россиян
Что известно об операции ДШВ на Александровском направлении?
Основными задачами подразделений является срыв планов врага по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях, разгром его группировки и вытеснение за пределы административной границы Днепропетровской области. Несмотря на активные штурмовые действия врага, украинские военные отражают атаки и параллельно ведут наступательные действия.
Ситуацию на направлении Александровском характеризуют как очень динамичную. Оккупанты пытаются удержать каждый метр захваченной территории, привлекая значительные человеческие и технические ресурсы. В то же время подразделения ДШВ шаг за шагом выполняют поставленные задачи и продвигаются вперед.
С начала операции вместе со смежными подразделениями восстановлен контроль над территорией более 300 квадратных километров и 8 населенными пунктами, которые были зачищены от диверсионно-разведывательных групп противника.
Поскольку активная фаза операции продолжается, об окончательных результатах наступления ВСУ будет сообщено позже.
Какова ситуация на других участках фронта?
Согласно отчету ISW, украинские силы достигли локальных продвижений, в частности на Харьковщине, тем временем российские атаки в основном не привели к территориальным изменениям. При этом оккупанты пытались наступать на разных направлениях, штурмуя позиции Сил обороны.
Военный обозреватель Денис Попович в разговоре с 24 Каналом отметил, что украинские силы осуществили контратаки в районе Гуляйполя для стабилизации ситуации и срыва планов России на наступление весной и летом. Российское командование планировало окружить Гуляйполе с севера и юга, но украинские действия препятствуют этим планам.
Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал для 24 Канала, что россияне активизировались возле Антоновских мостов, но их штурмовые действия сдерживаются украинскими силами. Силы обороны улучшают свои тактические позиции на Юге, в частности в районе Степногорска, и разрушают вражеские логистические возможности на временно оккупированных территориях.