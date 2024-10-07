Побег за границу: экс-главе Констутиционного суда и его сообщникам сообщили о подозрении

Бывшему председателю Констутиционного суда, а также сотруднику ГСЧС и правоохранителю сообщили о подозрении. Они причастны к незаконной переправке граждан за границу.

В Государственном бюро расследований рассказали, что бывшему главе Конституционного Суда Украины, сотруднику ГПСУ и заместителю начальника одного из районных отделов правоохранительного органа в Западной Украине сообщили о подозрениях.

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Готовили незаконные побеги из Украины

Следствие собрало доказательства причастности трех фигурантов дела к организации незаконной переправки граждан через государственную границу Украины.

В частности, правоохранитель создал организованную группу, которая переправляла военнообязанных мужчин через государственную границу и подыскивала желающих воспользоваться их услугами.

По данным "РБК-Украина", речь идет об экс-председателе КСУ Александре Тупицком, который во время широкомасштабного российского вторжения в Украину уехал за границу. Другие участники дела помогли ему организовать этот побег.

Что известно об Александре Тупицком