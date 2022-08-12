Через месяц маловероятно, за два – возможно: Арестович назвал условия освобождения Херсона

Алексей Арестович заявил, что война в россии потеряет популярность, если россияне перестанут контролировать один из ныне оккупированных городов. Советник главы ОП объяснил, что рано или поздно мы отвоюем все города.

Соответствующие заявление и по Херсону сделал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Ранее российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский назвал событие, которое может закончить горячую фазу войны .

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Арестович сказал, когда ВСУ могут освободить Херсон

Алексей Арестович ответил на вопрос, когда Украина может деоккупировать Херсон.

Через месяц не скажу, через два – есть шанс. Потому что есть определенные ритмы. Надо посмотреть, что они (российские войска – 24 канал) будут делать,

– объяснил Арестович.

Советник Андрея Ермака объяснил, что до 20 батальонных тактических групп стоят на левом берегу Херсонщины. Они могут пойти как в Запорожье, так и в Херсонскую область.

Алексей Арестович заявил, что война может продолжаться до следующего лета, если говорится о полном освобождении оккупированных территорий.

"Война продлится месяцами. Как минимум, до нового года, до того, как сломается тренд войны и мы их начнем бить. Тут еще вопрос, сколько мы будем бить";

советник главы ОП объяснил, что центральный вопрос – как поведет себя россия, если она начнет проигрывать.

Кратко о новостях Херсона

Алексей Арестович заявил, что россия хочет нейтральный статус, Крым и Донбасс.

Что касается Херсона, то российские оккупанты заминировали даже детские площадки. В ОВА предупредили, где еще нужно быть осторожными.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что оккупанты планировали 11 сентября провести "референдум" в Херсонской области, чтобы забрать ее в состав россии. Однако ВСУ сломали планы захватчиков и будут до этого пытаться деоккупировать Херсон.

Алексей Коваленко заявил, что Херсонская область готова к освобождению. Известен даже маршрут побега россиян.

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