В НАПК призвали не назначать Чернышова главой "Нафтогаза"

В Нацагентстве по предотвращению коррупции выступили против назначения главы Минрегиона Алексея Чернышова на должность руководителя "Нафтогаза". Все потому, что такое назначение нарушает украинское законодательство.

Об этом говорится в письме главы ведомства Александра Новикова к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Важно Кабмин уволил Витренко из "Нафтогаза"

В чем здесь нарушение законодательства

В частности, Новиков подчеркнул, что Кабмин, членом которого является Алексей Чернышов, долгое время выполняет функции общего собрания "Нафтогаза" и наблюдательного совета компании. В то же время, нормы закона о предотвращении коррупции прямо запрещают чиновникам и госслужащим устраиваться на работу, если эти компании подпадали под их контроль или надзор.

Таким образом, назначение любого из членов Кабинета Министров Украины в НАК "Нафтогаз Украины" при указанных обстоятельствах является незаконным,

– говорится в письме.

Отставка Алексея Чернышова: что об этом известно

2 ноября в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Министерство развития общин и территорий планируют объединить с Мининфраструктуры, а его главу Алексея Кубракова повысить до вице-премьера.

В свою очередь, Чернышова якобы должны назначить на должность главы НАК "Нафтогаз Украины" до конца этой недели.

СМИ сообщают, что правительство может назначить руководителя "Нафтогаза" уже 3 ноября.

1 ноября Кабмин уволил Юрия Витренко с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". Витренко будет работать в должности руководителя компании до 3 ноября 2022 года включительно. Что именно стало причиной увольнения, пока неизвестно. Однако аналитик Юрий Щедрин в комментарии 24 каналу предположил, что Витренко мог покинуть свой пост и написать заявление по нескольким причинам. Среди них:

ухудшение отношений с премьер-министром Денисом Шмыгалем;

сам Витренко не хочет быть ответственным за этот сверхтяжелый отопительный сезон.

Что было ранее – "Нафтогаз" объявил дефолт: смотрите видео