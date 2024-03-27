Алексея Данилова уволили с должности секретаря СНБО: Михаил Подоляк объяснил, почему

Недавно стало известно об увольнении с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, почему уволили Данилова.

Напомним, днем 26 марта на сайте Президента Украины обнародовали указ об увольнении с должности секретаря СНБО Алексея Данилова. Вместо этого на эту должность Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко.

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Подоляк прокомментировал увольнение Данилова

Михаил Подоляк заявил, что не советовал бы искать в увольнении Данилова конспирологию. Советник главы Офиса Президента напомнил, что Владимир Зеленский сказал, что идет перезагрузка тех или иных органов государственной власти, которые "надо оптимизировать под тот этап войны, на котором мы находимся".

Кроме этого, Подоляк напомнил слова Зеленского о том, что Данилов остается в команде и будет работать на другом направлении.

По его словам, назначение секретарем СНБО Александра Литвиненко усилит аналитическую составляющую.

Мы находимся в стагнации и нужно отрабатывать сценарии, что нам надо делать, – с точки зрения войны как таковой, ресурсного обеспечения войны и информационной составляющей в этой войне, чтобы усилить понимание у наших партнеров. Стагнация – это как раз подорожание войны,

– объяснил Подоляк.

Детали об увольнении Данилова: коротко